The Housemaid, al CinemaCon il trailer del film con Sweeney e Seyfried

Nelle scene del film di Paul Feig tratto dall'omonimo romanzo di Freida McFadden, Sydney Sweeney interpreta Millie, la governante di una famiglia apparentemente perfetta che ha i volti di Amanda Seyfried e di Brandon Sklenar. Tutti, però, hanno dei segreti

Il trailer di The Housemaid, l’adattamento di Paul Feig dell’omonimo romanzo di Freida McFadden, ha debuttato al CinemaCon. Nelle scene del film, non ancora disponibili altrove, Sydney Sweeney, che interpreta Millie, la governante di una famiglia apparentemente perfetta, stringe un coltello da cucina mentre è ricoperta di sangue e morde un panino con soddisfazione omicida. La coppia benestante formata da Amanda Seyfried, che interpreta la datrice di lavoro emotivamente instabile, Nina, e Brandon Sklenar, che è il suo affascinante marito, alterna invece abbracci appassionati e tensioni casalinghe, come suggerisce la sirena rossa e blu di un’ambulanza ferma nel loro vialetto. Mentre le note inquietanti di una canzone di Nico fanno da sottofondo alle apparenze che presto si riveleranno il loro contrario, Millie preferirebbe tenere nascosti i suoi segreti. Il film uscirà nei cinema degli Stati Uniti il 25 dicembre 2025. “Lasciatemi solo dire che avete un grande successo in arrivo”, ha promesso Feig.