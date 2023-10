Lindsay Lohan, Amanda Seyfried e Lacey Chabert sono state avvistate a Los Angeles insieme sul set di un probabile spot pubblicitario. Mentre i fan sperano si tratti di un progetto legato alla pellicola cult (che nel 2024 festeggia venti anni dalla sua uscita), non si può fare a meno di notare l'assenza nel gruppo di Rachel McAdams





I fan di Mean Girls stanno con le antenne dritte da un po' di tempo in vista delle celebrazioni del ventennale dell'uscita del film che avverranno il prossimo anno, nel 2024. Le speranze di rivedere presto insieme le interpreti della pellicola del 2004 si sono riaccese qualche giorno fa quando in rete sono spuntate le foto di una reunion di alcune attrici del cast principale, Lindsey Lohan, Amanda Seyfried e Lacey Chabert, tutte impegnate su un set a Los Angeles. Mentre online si accavallano le ipotesi sulle motivazioni di questa reunion segreta, i fan hanno notato nei look delle tre star dei dettagli che richiamano in maniera inequivocabile alcuni elementi del cult teen.





La reunion delle attrici a Los Angeles Lohan, Seyfried e Chabert insieme sullo stesso set sono più di una prova per i fan di Mean Girls, autentico cult cinematografico dei primi del Duemila, che le Plastics (le Barbie, nella versione italiana del titolo), stanno tornando.

Questo è ciò che si evince da un primo sguardo agli scatti diventati virali sul web, nei quali le tre attrici appaiono sullo stesso set, probabilmente impegnate nelle riprese di uno spot pubblicitario di cui non si conoscono ancora i dettagli.

Il pubblico dei Millennials, che ha eletto Mean Girls tra le pellicole preferite della propria giovinezza, non ha potuto fare a meno di notare che i look di Seyfried e Chabert (Karen Smith e Gretchen Wieners nel film) fossero rosa, un riferimento a una battuta cult della sceneggiatura in cui si affermava che le ragazze che componevano il gruppo femminile più in vista della scuola, le Barbie, vestivano di rosa il mercoledì.

Chabert è stata fotografata alla guida di una decappottabile argento, proprio come quella che appare in un'altra celebre scena. In più, sulla borsa di Lohan (la Cady Heron del film) c'era scritto “Membro del Plastics Club”, un riferimento piuttosto esplicito. I rimandi al cult, però, finiscono qui, perché Lohan è stata vista con una mise total black, che dice poco sulle motivazioni della reunion segreta alla quale, in ogni caso, mancava Rachel McAdams, che nel film del 2004 aveva un ruolo centrale, quello della villain teen Regina George. vedi anche Mean Girls, come sono gli attori oggi

Mean Girls sbarca su TikTok

In attesa di un sequel di Mean Girls con le interpreti del cast originale - un progetto che a Lohan non dispiacerebbe, come ha dichiarato in diverse interviste - i giovanissimi della Generazione Z, sempre attivi nella riscoperta dei classici moderni che hanno appassionato i più grandi e i loro genitori, hanno potuto rivedere Mean Girls su TikTok grazie ad un'iniziativa di Paramount Pictures che ha ripubblicato la pellicola divisa in molte clip, da fruire come un (lunghissimo) contenuto social.

L'iniziativa è stata lanciata online lo scorso 3 ottobre, una data non casuale visto che fa riferimento a una battuta che Lohan scambia con la sua cotta sullo schermo, interpretata dall'attore David Chevalier. leggi anche Mean Girls, il nuovo film musical arriverà al cinema nel 2024

Lindsay Lohan e Amanda Seyfried sul set a Los Angeles - ©IPA/Fotogramma