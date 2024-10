Shrinking, la serie tv con Harrison Ford rinnovata per la stagione 3

La notizia è stata data giovedì al New York Comic Con. La trama dello show ruota attorno a un terapeuta in lutto, che comincia a parlare senza freni ai suoi pazienti, sconvolgendo la loro (e la sua) vita

Matt Cherniss, responsabile della programmazione per Apple TV+, ha aggiunto: "È stato meraviglioso vedere il pubblico di tutto il mondo innamorarsi dei personaggi e del mondo che Bill, Brett e Jason hanno creato in Shrinking. Siamo incredibilmente emozionati che gli spettatori possano vedere dove la vita porterà Jimmy, Paul, Liz, Gabby, Alice, Sean, Brian e Derek, mentre continuano il loro viaggio commovente e divertente ".

"Sono così fortunato a lavorare su Shrinking con attori, sceneggiatori e una troupe così talentuosa", ha detto Bill Lawrence. "Sono ancora più fortunato che siano persone con cui vorrei comunque passare del tempo . Un enorme ringraziamento ad Apple TV+ e Warner Bros. per la straordinaria collaborazione e il supporto. Sono così grato di poter continuare a realizzare questo show".

Oltre a Segel, in Shrinking recita Harrison Ford nel ruolo di Paul, uno dei suoi primi ruoli televisivi. Ci sono poi Christa Miller (Liz), Jessica Williams (Gaby), Luke Tennie (Sean), Michael Urie (Brian), Lukita Maxwell (Alice) e Ted McGinley (Derek).

Co-creata da Jason Segel, Bill Lawrence e Brett Goldstein, la trama dello show è incentrata sulle vicende del terapeuta in lutto Jimmy (Segel), che inizia a infrangere le regole e a dire ai suoi clienti esattamente cosa pensa , ignorando la sua formazione e la sua etica. Le sue parole provocano però tumultuosi cambiamenti nella vita delle persone, e anche nella sua.

I due creatori, Jason Segel e Bill Lawrence, insieme ai membri del cast, erano presenti per una discussione speciale sulla seconda stagione, i cui primi due episodi sono ora in streaming su Apple TV+.

La serie tv Shrinking è stata rinnovata per la terza stagione . La notizia è stata data giovedì al New York Comic Con.

Harrison Ford: "Continuo a recitare per il contatto umano"

Perché Harrison Ford ha scelto di apparire in Shrinking? A 82 anni, sostiene di continua a recitare "poiché gli offre "un contatto umano essenziale". Nella serie tv l'attore interpreta il dottor Paul Rhoades, un terapista d'esperienza che è anche un collega di Jimmy (Segel) al Cognitive Behavioral Therapy Center.

Nel corso dell'intervista rilasciata a Variety, Harrison Ford ha parlato anche del suo approccio all'interpretazione di Han Solo. "Era un personaggio profondamente impegnato, pur nella sua ignoranza. Se gli fosse mancato il senso dell'umorismo, tuttavia, non sarebbe stato divertente per il pubblico".

Nonostante i suoi ruoli in thriller d'azione ad alta intensità, l'attore ha detto di considerare gran parte del lavoro svolto nel corso della sua carriera in modo piuttosto comico. "Sono una persona sciocca", ha detto. "Per quanto mi riguarda, tutto ciò che ho fatto è commedia".