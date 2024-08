Venduto per oltre 600mila dollari il mitico cappello di Indiana Jones

Cinema

Dagli intrecci fra la saga di Star Wars e quella di Indiana Jones alla moquette di Shining che si manifesta in Toy Story, un viaggio alla scoperta delle 'sorprese' cinematografiche più divertenti celate in alcuni dei lungometraggi più celebri della storia del cinema

Toy Story (1995) . Il disegno della Moquette dell'Overlook hotel dove il piccolo Danny giocava e passeggiava viene "ricopiato" in una scena in cui Buzz e Woody cercano di fuggire dalla casa di Sid

La casa - Il risveglio del male (2023) Nel sequel diretto della saga di La casa, nonché quinto capitolo in ordine cronologico, i protagonisti ordinano delle pizze. Come si legge sul cartone la pizzeria si chiama Henrietta. Si tratta di un chiaro riferimento a Henrietta Knowby, la terrificante villain di La Casa 2. Lo slogan "Come get Some", invece, è una citazione della celebre battura pronunciata da Ash in L'armata delle tenebre