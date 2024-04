Vivienne Westwood, il guardaroba della stilista all'asta

All'asta oltre 200 lotti del guardaroba personale della rivoluzionaria designer inglese e una mostra organizzata da Christie's a Londra per raccogliere fondi per le cause benefiche da lei sostenute. I look iconici saranno presentati in due aste: una vendita dal vivo, che si terrà a Londra il 25 giugno, e un'asta online, che si svolgerà dal 14 al 28 giugno 2024

Christie's metterà all'asta oltre 200 lotti del guardaroba personale della rivoluzionaria designer inglese e attivista Vivienne Westwood , per raccogliere fondi per le cause benefiche da lei sostenute. Andreas Kronthaler, marito di Vivienne e direttore creativo della maison Vivienne Westwood, ha selezionato alcuni look iconici dal guardaroba della designer, che saranno presentati in due aste: una vendita dal vivo, che si terrà a Londra il 25 giugno, e un'asta online, che si svolgerà dal 14 al 28 giugno 2024.

"Vivienne Westwood: The Personal Collection"

Nel corso delle due vendite, saranno messi all'asta oltre 200 lotti, ognuno dei quali rappresenta un momento significativo della vita e della carriera di Vivienne, con i primi look risalenti alla stagione Autunno/Inverno 1983/84. Inoltre, dal 14 al 24 giugno, presso la sede di Christie's, in King Street, a Londra, si terrà una mostra gratuita aperta al pubblico, dal titolo "Vivienne Westwood: The Personal Collection". Capi, gioielli e accessori saranno messi all'asta per supportare The Vivienne Foundation, Amnesty International e Médecins Sans Frontières, insieme a THE BIG PICTURE - Vivienne's Playing Cards, un progetto di The Vivienne Foundation per raccogliere fondi a favore di Greenpeace.