3/16 ©Getty

Gwen Stefani ha fatto dei look camp e stravaganti la sua cifra stilistica fin dall'inizio della sua carriera ed ha usato la moda per definire la sua immagine pubblica di cantante. Moltissime le sue scelte Vivienne Westwood, tra cui il look per la proiezione di The Aviator (2004) al Grauman's Chinese Theatre, un abito rosa in tessuto goffrato con drappeggi e coda

Vivienne Westwood, 80 anni tra anticonformismo, moda e impegno civile