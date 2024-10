Sydney Sweeney sarà la boxer Christy Martin nel biopic sportivo

Sydney Sweeney è ad oggi una delle star più richieste di Hollywood e anche una delle più sorprendenti. Dopo essere stata un'adolescente languida e problematica in Euphoria, una protagonista di una love story in Tutti tranne te e una scream queen in Immaculate - La prescelta , la statunitense cambia registro e si immerge nella vicenda biografica della pugile Christy Martin affrontando una metamorfosi i cui risultati sono già diventati virali in rete. È lei stessa a condividere i primi scatti dal set del suo nuovo film su Instagram, piattaforma dove è seguita da ventidue milioni e mezzo di follower. Dalle foto si vedono i muscoli messi su per diventare credibile nei panni della boxer.

Sweeney sfoggia i muscoli sul set



Sydney Sweeney è felice ed emozionata per il suo ultimo progetto, un film incentrato sulla figura di Christy Martin che non ha ancora un titolo e di cui non si conoscono ancora molti dettagli.

L'attrice, attualmente impegnata in Virginia con le riprese sotto la direzione di David Michôd (regista de Il Re, pellicola storica con Timothèe Chalamet), ha raccontato in un post il film che mette al centro la storia di Martin, definita “una vera campionessa che ha combattuto battaglie sia dentro che fuori dal ring”.

Martin, prima donna eletta nell'International Boxing Hall of Fame, è stata protagonista di una carriera di successo accompagnata da molte battaglie personali, non ultima quella per la vita, attentata da suo marito che ha provato ad ucciderla, una vicenda finita con la condanna di lui a venticinque anni di carcere.

Martin ha intrapreso un viaggio “testimonianza di resilienza, forza e speranza”, ha scritto Sweeney su Instagram in un post in cui si è dichiarata onorata di poter portare sullo schermo una donna dalla storia “potente” che tutti meritano di conoscere.

In attesa di saperne di più sul lungometraggio, che non ha una data di uscita, l'attrice ha mostrato il bicipite gonfio, risultato di duri allenamenti svolti negli ultimi sei mesi.

Sydney Sweeney ha stravolto la sua estetica sfoggiando una capigliatura castana piena di riccioli, come quelli della pugile quando lottava sul ring.

Negli scatti i fan sottolineano quanto sia irriconoscibile, una trasformazione che per molti profuma già di candidatura all'Oscar.