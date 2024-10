The Housemaid, Sydney Sweeney e Amanda Seyfried nel thriller

Le due attrici statunitensi sono al centro dell'adattamento cinematografico del popolare a romanzo scritto da Freida McFadden. Il regista di film come Le amiche della sposa e Un piccolo favore, Paul Feig, dirigerà questa pellicola per Lionsgate

In The Housemaid, Sweeney interpreterà Millie, una giovane donna in difficoltà che - con estremo sollievo - troverà una seconda chance nel poter ricominciare da capo quando viene assunta come domestica da una coppia molto ricca, composta da Nina (Seyfried) e Andrew. Tuttavia, secondo la sinossi ufficiale, "Millie scopre presto che i segreti della famiglia sono molto più pericolosi dei suoi".

Sydney Sweeney e Amanda Seyfried saranno le protagoniste del thriller psicologico di prossima uscita The Housemaid. Le due attrici statunitensi sono al centro dell'adattamento cinematografico del popolare omonimo romanzo scritto da Freida McFadden. Il regista di film come Le amiche della sposa e Un piccolo favore, Paul Feig, dirigerà questa pellicola per Lionsgate.

La sceneggiatura è curata da Rebecca Sonnenshine

Rebecca Sonnenshine è colei a cui è stato affidato l’incarico di adattare il romanzo per il grande schermo, occupandosi della sceneggiatura di questo film.

Sweeney, nota per la serie televisiva Euphoria e la commedia romantica Tutti tranne te (titolo originale: Anyone But You), e Seyfried, star di Mamma Mia! e della miniserie The Dropout, saranno anche produttrici esecutive, insieme con Alex Young e McFadden.

Todd Lieberman, dirigente della Hidden Pictures, sarà il produttore, mentre Carly Kleinbart Elter supervisionerà il progetto per Hidden Pictures. Anche Paul Feig e Laura Fischer saranno produttori. Chelsea Kujawa ed Erin Jones-Wesley supervisioneranno per Lionsgate, mentre Robert Melnik ha negoziato gli accordi per lo studio.