Amanda Seyfried è pentita di essere apparsa nuda a 19 anni in un film

Amanda Seyfried ha detto di essersi pentita di aver girato scene di nudo all'età di 19 anni, quando era agli esordi della carriera.

L'attrice statunitense (che è anche una modella e una cantante) ha confessato quanto segue: “Non volevo perdere il lavoro. […] Avevo 19 anni e andavo in giro senza mutande, ma che scherziamo?!"

L’ha raccontato in esclusiva durante un’intervista con il magazine Porter, la rivista dell’e-shop dio beni di lusso Net a Porter.

Spiega di aver vissuto svariate situazioni scomode causate proprio dal suo lavoro di attrice, soprattutto per le scene di sesso che i copioni che le passavano contemplavano quasi sempre, nonostante ai tempi Amanda Seyfried fosse poco più che una ragazzina. Aveva infatti compiuto da non molto diciott'anni quando ha sfondato sul grande schermo con la pellicola “Mean Girls” e, nel frattempo, anche sul piccolo schermo nella serie televisiva “Veronica Mars”.

Correva l'anno 2004, epoca in cui la star di “The Dropout” aveva soltanto 19 anni.

Benché nella recente intervista con la rivista Porter abbia detto di essere stata fortunata poiché lei sarebbe "uscita abbastanza illesa” dall'era antecedente al movimento #MeToo, Seyfried ha però voluto sottolineare che all'inizio della carriera le sono state proposte alcune scene di cui oggi si pente amaramente. Si tratta appunto delle scene di nudo a lei richieste quando era una teenager.



Anche se il suo recente ruolo da protagonista nella parte della disgraziata fondatrice di Theranos, Elizabeth Holmes, in The Dropout le ha già portato tanto successo, nulla sembrerebbe togliere il peso che la diva si porta non tanto sulla coscienza quanto sul suo CV cinematografico.