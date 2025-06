I Cesaroni, la polemica Claudio Amendola. Elena Sofia Ricci risponde

“Chi ti vuole bene non ti ferisce, non ti mente, non ti usa, non ti tradisce. Perché ancor prima di amarti, ti rispetta”. In una story Instagram, Elena Sofia Ricci sembra aver risposto alle frecciatine ricevute da Claudio Amendola, che il 22 giugno, ospite all’Italian Global Series Festival di Rimini per presentare il ritorno dopo 20 anni della fiction I Cesaroni, aveva citato con tono polemico alcuni attori e attrici presenti nella versione originale, ma assenti nella nuova. “Nessuno è uscito per volontà nostra”, aveva detto l’attore, che interpreta l’oste Giulio Cesaroni, vedovo, padre di tre figli maschi e gestore di una bottiglieria nel cuore della Garbatella, a Roma. Il protagonista si era rifatto una vita con Lucia Liguori (interpretata proprio da Ricci), un’esponente della borghesia milanese divorziata e con due figlie che, però, non ritornerà nella nuova stagione. Insieme a lei, mancheranno anche una delle figlie della donna, Eva (Alessandra Mastronardi), e l’amico fraterno di Giulio, Ezio (Max Tortora). “Mastronardi era già uscita, Tortora era già uscito, quindi non è che nella sesta stagione c’erano questi attori”, aveva spiegato. Amendola, che sarà anche regista dellla nuova stagione, aveva inoltre precisato di non aver escluso nessuno, “a cominciare dalla signora Ricci. Perché poi sembra che siamo noi che non vogliamo la loro partecipazione. Sono tutti attori che ci hanno detto “Arrivederci e grazie, ci fa schifo”. Uno dice: “Adesso torno. Sto a casa da un po’, forse è il caso che torno a farlo”. Ci potevi pure pensare prima. Hanno solo deciso che i personaggi erano saturi del proprio percorso. Una scelta artistica assolutamente legittima, ma noi non abbiamo mai cacciato nessuno. Le porte rimangono sempre aperte per tutti”. Amendola aveva aggiunto: “Max ha detto che Ezio potrebbe tornare? Anche io farò Il padrino – Parte IV”. Aveva infine concluso: "Non abbiamo bisogno di nessuno. Siamo contenti di chi, del vecchio cast, è rimasto con noi e ha riconosciuto l’importanza dei Cesaroni nelle loro carriere”. Tra le new entry, invece, ci saranno Ricky Memphis e Lucia Ocone.