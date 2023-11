La guerra dei nonni, cast del film con Vincenzo Salemme e Max Tortora

Il nuovo film diretto da Gianluca Ansanelli arriva al cinema da oggi, giovedì 30 novembre. “La guerra dei nonni” vede come massimi protagonisti Vincenzo Salemme e Max Tortora, i due nonni in guerra messi a titolo, come cane e gatto, come Tom e Jerry insomma (e come gli stessi nomi dei personaggi fanno ben intendere, dato che si chiamano nonno Tom e nonno Gerri). Scopriamo oltre a loro chi fa parte del cast del film appena uscito, da Luca Angeletti a Bianca Guaccero