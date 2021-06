L’attore pugliese ha il difficile compito di portare sul piccolo schermo Ferdinando Rampi, il papà di Alfredino nella miniserie Sky Original in onda su Sky Cinema e in streaming su Now. Appuntamento con le due ultime due puntate lunedì 28 giugno alle 21.15 Condividi:

approfondimento Alfredino – Una storia italiana, Anna Foglietta è Franca Rampi L'attore Luca Angeletti interpreta Ferdinando Rampi in Alfredino – Una storia italiana, la miniserie Sky Original che Sky Cinema e Now (in streaming) stanno mandando in onda proprio in questo periodo. Le prossime due puntate finali arriveranno lunedì 28 giugno con la drammatica conclusione della vicenda che narra i tragici giorni di Vermicino. Una storia diretta da Marco Pontecorvo, e scritta da Barbara Petronio e Francesco Balletta sostenuta fortemente anche dal Centro Rampi, l’associazione creata dai genitori di Afredino per fare in modo che non potesse accadere mai più quello che era successo a loro figlio.

approfondimento Alfredino - Una storia italiana, il cast e i personaggi del film Sky Un ruolo estremante complesso e per nulla facile quello dato a Luca Angeletti che è riuscito a ritagliarsi il suo giusto spazio accanto alla figura dominante di Anna Foglietta che interpreta Franca Rampi. Un ruolo di spalla, si direbbe in termini cinematografici, assolutamente fondamentale per la riuscita della narrazione.

Sono le stesse parole di Angeletti a farci comprendere quando sia stato difficoltoso entrare nella parte di quest' uomo, genitore in bilico tra la speranza e la disperazione,