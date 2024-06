2/11 Lucia Iuorio

Luca Angeletti, attore apprezzatissimo per il suo lavoro al cinema (Beata ignoranza, Come un gatto in tangenziale) e in tv (Tutti pazzi per amore, Tutta colpa di Freud) interpreta il padre di Alfredino, Ferdinando Rampi, uomo posato e di poche parole, d'esempio con la sua solidità durante tutta la tragedia





Alfredino - Una storia italiana, le interviste al cast e al regista