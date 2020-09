Tante le novità Sky Original in arrivo. Come “Alfredino, una storia italiana” con Anna Foglietta, “Il Re” con Luca Zingaretti, “Ridatemi mia moglie" con Fabio De Luigi, “Speravo de morì prima” con Pietro Castellitto nel ruolo di Totti, “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino, “Blocco 181”, primo progetto tv di Salmo, fino a una serie ispirata al libro di Nicola Lagioia sul caso Varani. Cresce l’attesa anche per la prima serie tv dei Fratelli D'Innocenzo, la seconda stagione di "Diavoli" e la quinta di "Gomorra"

Sono appena partite le riprese di Alfredino -Una storia italiana, con Anna Foglietta nei panni di Franca Rampi, madre del piccolo Alfredo, caduto in un pozzo artesiano a Vermicino, nel 1981, e rimasto nel cuore e nella memoria di tutti anche grazie a una - per quei tempi – inedita copertura mediatica. Come annunciato pochissimi giorni fa, primo ciak fra la fine del 2020 e l’inizio del nuovo anno per Il Re, il primo prison drama italiano, con Luca Zingaretti – fra gli attori più amati del cinema e della TV italiani – in un ruolo oscuro e controverso, quello del direttore di un carcere di frontiera dove non vige alcuna legge al di fuori della sua. Riprese al via a ottobre per Ridatemi mia moglie, comedy che riunisce, per la prima volta in tv dopo tanti successi al box office, Fabio De Luigi e Alessandro Genovesi, davanti e dietro la macchina da presa dell’adattamento della produzione BBC I Want My Wife Back. Una storia originale è Christian, racconto di genere fra sovrannaturale e supereroistico, con Edoardo Pesce nei panni dello scagnozzo di un boss della Roma di periferia. Christian “mena le mani”, fino a quando un giorno non prenderanno a fargli male e a sanguinare: sono stimmate, con cui farà miracoli.

Storie uniche, originali, interpretate dai volti più popolari e premiati di grande e piccolo schermo e raccontate da alcuni degli autori più apprezzati di cinema e TV. Ai blocchi di partenza le nuove grandi storie targate Sky Original, su Sky e NOW TV a partire dal prossimo anno. Crime drama, comedy, produzioni di genere, storie ispirate a fatti di cronaca rimasti nella memoria storica dell’intero Paese: tutte all’insegna del talento, davanti e dietro la macchina da presa, e accomunate da una forza espressiva che fa di questi progetti storie in grado di arrivare a tutti. Storie italiane pronte ad appassionare anche il pubblico internazionale grazie a Sky Studios, l’hub pan-europeo di produzione e sviluppo nato poco più di un anno fa, attualmente al lavoro su oltre 50 progetti scripted targati Sky Original e attraverso cui Sky si è impegnata a raddoppiare, da qui al 2024, il proprio investimento in titoli originali.

Se queste sono le serie Sky Original in arrivo a partire dal prossimo anno, gli ultimi mesi del 2020 saranno all’insegna di produzioni firmate da grandi autori: We Are Who We Are di Luca Guadagnino, Romulus, creata e diretta da Matteo Rovere, COPS – Una banda di poliziotti, con un talentuoso cast corale in due storie dirette da Luca Miniero, il ritorno dell’amatissimo Barlume, per due nuove storie - ancora dirette da Roan Johnson - che vedono il ritorno di tutto il cast, da Filippo Timi, Lucia Mascino e Alessandro Benvenuti fino a Enrica Guidi, Stefano Fresi, Corrado Guzzanti. Oltre alle produzioni italiane, Sky continua a produrre sempre più contenuti in tutti i Paesi in cui è presente: gli Studios raddoppieranno il numero di Original tedesche, fra queste le nuove Funeral for A Dog, Ich und die Anderen e Souls nonché l’esplosivo documentario sullo scandalo Wirecard. E continuano a riscuotere l’entusiasmo di critica e pubblico anche le produzioni Sky Original inglesi, come l’imminente The Third Day (su Sky e NOW TV dal 19 ottobre) con Jude Law e Naomie Harris, la prossima Intergalactic o le nuove stagioni di Britannia, Code 404 o A Discovery of Witches – Il manoscritto delle streghe.

Riprese appena cominciate, a Roma, per la miniserie tratta dalla storia vera occorsa quarant’anni fa, che commosse in diretta TV l’Italia. In quattro episodi diretti da Marco Pontecorvo (Nero a metà, Ragion di Stato, L’oro di Scampia), Alfredino -Una storia italiana racconta la vicenda del piccolo Alfredo Rampi, caduto in un pozzo artesiano nel 1981. Un sasso duro rimasto da allora nel cuore di un intero Paese, un trauma collettivo che questa serie vuole raccontare animata dalla speranza di aiutare ad elaborarlo e superarlo. Sky e Lotus Production – una società Leone Film Group – insieme per una serie prodotta da Marco Belardi che racconta un evento drammatico, ma da cui è scaturito qualcosa di utile per tutto il Paese: la vicenda di Alfredino diede infatti un impulso decisivo alla costituzione della Protezione civile come la conosciamo oggi, e grazie alla determinazione di Franca Rampi – madre del piccolo, qui interpretata da Anna Foglietta (Perfetti Sconosciuti, La mafia uccide solo d’estate, Noi e la Giulia, Un giorno all’improvviso) – è sorto il Centro Alfredo Rampi, con l’obiettivo di evitare che altri potessero soffrire quanto da loro sofferto. Produttore creativo è Barbara Petronio, la sceneggiatura è firmata da Barbara Petronio e Francesco Balletta.

IL RE

approfondimento

Luca Zingaretti è “Il Re”, la nuova serie Sky Original

Luca Zingaretti sarà protagonista del primo prison drama italiano, in otto episodi diretti da Giuseppe Gagliardi (1992, 1993, 1994, Non Uccidere) e prodotti da Lorenzo Mieli e The Apartment con Wildside, parte di Fremantle. Alla sceneggiatura Stefano Bises, Peppe Fiore, Bernardo Pellegrini, Davide Serino. Primo ciak a cavallo fra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, per delle riprese che si svolgeranno fra Roma, Torino e Trieste. Il San Michele è un carcere di frontiera dove Bruno Testori, il Direttore, esercita la sua personale idea di giustizia, il suo quarto grado di giudizio, al di sopra della legge dei tribunali e dei codici di procedura penale. Perché dietro ogni detenuto c’è una storia, una vita deragliata: e anche se fuori dal carcere la prima a essere andata fuori dai binari è proprio la sua, dentro il San Michele Bruno è un sovrano assoluto. Spietato con chi lo merita, e inaspettatamente misericordioso con altri, sempre seguendo i principi della propria distorta e oscura morale. Ma quando il regno rischia di crollare, minacciato da un pericolo imminente, Bruno si troverà a combattere la guerra più difficile.

RIDATEMI MIA MOGLIE

Adattamento della sitcom inglese targata BBC Studios “I Want My Wife Back”, Ridatemi mia moglie – prodotta da Sky con Colorado Film – è una commedia in due parti che segna il grande ritorno alla TV scripted da protagonista di Fabio De Luigi, protagonista negli ultimi anni in numerosi ruoli per il cinema e altrettanti successi al box office. Riprese al via a ottobre. Il protagonista è un uomo lasciato dalla propria moglie dopo anni di matrimonio, proprio nel giorno del quarantesimo compleanno della donna. Sentendosi solo e abbandonato, comincia a pensare a cosa sia andato storto nella sua vita, ma soprattutto a come fare per poter tornare con lei. Ridatemi mia moglie è co-sceneggiata da Giovanni Bognetti (Dieci giorni senza mamma, Ti presento Sofia, Puoi baciare lo sposo, Ma che bella sorpresa) e Alessandro Genovesi(Dieci giorni senza mamma, Ma che bella sorpresa, La peggior settimana della mia vita, Puoi baciare lo sposo), qui anche regista al suo debutto televisivo dopo numerosi film di successo per il cinema, molti dei quali proprio assieme a De Luigi.

CHRISTIAN

Prenderanno il via a novembre, a Roma, le riprese di Christian, prodotta da Sky e Lucky Red. Un supernatural – crime drama in sei puntate diretto da Stefano Lodovichi (Il cacciatore, In fondo al bosco) - anche produttore creativo - e Roberto “Saku” Cinardi. Protagonista il vincitore del David di Donatello Edoardo Pesce (Dogman). Le sceneggiature sono di Valerio Cillio, Enrico Audenino, Renato Sannio. In un quartiere desolato della periferia romana, la città palazzo, Christian si guadagna da vivere facendo l’unica cosa che sa fare: menare. Lo fa per il boss locale, Lino, una sorta di fratello adottivo maggiore perché cresciuto con la stessa donna, Italia. Quest’ultima ora soffre di Alzheimer, e vive con Christian che bada a lei. Un giorno, a Christian iniziano a far male le mani e a sanguinare: sono delle stimmate, anche se lui, coatto di periferia, non se ne rende conto. Le stimmate sono un problema, perché gli impediscono di fare il suo lavoro: “menare le mani”. Fino a quando, con quelle mani, Christian inizierà a fare miracoli. A quanto pare può curare la gente, ma quei poteri finiranno per attirare l’attenzione di fin troppe persone…

ANNA

Creata e diretta da Niccolò Ammaniti, tratta dal suo romanzo omonimo, fra i più amati della sua produzione (edito in Italia da Einaudi), Anna – su Sky e NOW TV nel 2021 – è il distopico racconto di un mondo distrutto, devastato da un virus che uccide gli adulti e risparmia i più piccoli. L’esordiente Giulia Dragotto (13 anni, scelta fra oltre duemila candidate) è la ragazzina protagonista, che parte alla ricerca del fratellino rapito, Astor – interpretato da Alessandro Pecorella (9 anni, anche lui alla sua prima apparizione in TV). Fra campi arsi e boschi misteriosi, ruderi di centri commerciali e città abbandonate, fra i grandi spazi deserti di un'isola riconquistata dalla natura e selvagge comunità di sopravvissuti, Anna ha come guida il quaderno che le ha lasciato la mamma con le istruzioni per farcela. E giorno dopo giorno scopre che le regole del passato non valgono più, dovrà inventarne di nuove. Anna è il secondo progetto per la TV dello scrittore Premio Strega, ancora per Sky dopo il successo de Il Miracolo. È una serie Sky Original prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Mieli con Lorenzo Gangarossa per Wildside, parte di Fremantle, in coproduzione con ARTE France e Kwaï. Niccolò Ammaniti è showrunner e regista della serie, di cui firma la sceneggiatura con Francesca Manieri (Veloce come il vento, Il Primo Re, Il Miracolo).

DOMINA

L’Antica Roma rivive, più attuale che mai, in un dramma epico con Kasia Smutniak protagonista nei panni di Livia Drusilla, che dopo numerose avversità riesce a diventare la donna più potente del mondo allora conosciuto. Insieme a lei un grandissimo cast internazionale nel quale spiccano i nomi di Isabella Rossellini (Velluto Blu), Liam Cunningham (Il Trono di Spade) e Claire Forlani (Vi presento Joe Black). La storia segue il viaggio e l’ascesa di Livia, guidata da un profondo desiderio di vendicare il padre e di garantire il potere ai suoi figli. Con i costumi del Premio Oscar Gabriella Pescucci, Domina è una saga familiare viscerale e autentica, capace di riportare in vita le incredibili storie vere di quelle donne che crearono una delle dinastie più durature e affascinanti di tutti i tempi. Prodotta da Fifty Fathoms e Sky Studios, con Cattleya nel ruolo di executive production service. Su Sky e NOW TV nel 2021.