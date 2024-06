Alfredo, il brano dei Baustelle dedicato ad Alfredino Rampi. L'analisi

Ci sono storie e vicende che in qualche modo segnano un’epoca, la storia di Alfredino è una di quelle. Dopo 43 anni, ancora oggi si ricorda l’incidente di Vermicino, in provincia di Roma. Alfredo Rampi , detto Alfredino, un bambino di 6 anni il 10 giugno 1981 cade accidentalmente in un pozzo in località Selvotta, vicino alla Capitale. Dopo quasi tre giorni, con inutili tentativi di salvataggio, il bambino muore a circa 60 metri di profondità. La vicenda ha avuto un enorme impatto sulla stampa e sull'opinione pubblica, anche per via della lunghissima diretta televisiva trasmessa dalla Rai che lo ha reso uno dei casi mediatici più rilevanti della storia italiana. Nel corso degli anni Alfredo e la sua storia sono stati ricordati e omaggiati con serie tv, murales e targhe, ma a dedicare una canzone alla vicenda sono stati i Baustelle. Alfredo, contenuta nell’album disco di platino Amen (2008) della band di Montepulciano, racconta la tragica storia del bambino e aggiunge anche una critica sottile all’eccessiva spettacolarizzazione mediatica del dolore.

L’analisi della canzone

Il brano comincia raccontando l’accaduto dalla prospettiva di Alfredino. Francesco Bianconi si immedesima nel bambino e canta descrivendo la sua prospettiva dal fondo del pozzo: “Un pezzetto bello tondo di cielo d'estate sta sopra di me. Non ci credo, lo vedo restringersi, conto le stelle, ora. Sento tutte queste voci, tutta questa gente ha già capito che ho sbagliato, sono scivolato, son caduto dentro il buco”. Nel ritornello, quando alla voce di Bianconi si aggiunge quella di Rachele Bastreghi, la prospettiva cambia: non è più Alfredo a parlare, ma una sorta di osservatore esterno. Le parole offrono uno spaccato non solo della vicenda, ma anche del contesto italiano di quegli anni: “Intanto Dio guardava il Figlio Suo. E in onda lo mandò. A Woytila e alla P2. A tutti lo indicò. A Cossiga e alla Dc. A BR e Platini. A Repubblica e alla Rai. La morte ricordò.”. Nella canzone ritorna poi a parlare il bambino che, tramite la voce del cantautore, racconta un episodio chiave della vicenda: un volontario, Angelo Licheri, soprannominato “Spiderman” si cala a testa in giù nel pozzo e prova a salvare Alfredo. Gli toglie il fango dalla bocca per aiutarlo a respirare, ma nel tentativo di sollevarlo gli spezza il polso. Il momento viene spiegato così nel brano: “Scivolo nel fango gelido. Il cielo è un punto. Non lo vedo più. L'Uomo Ragno mi ha tirato un polso. Si è spezzato l'osso.” Nella parte finale la band lascia un senso di vuoto che descrive la sensazione provata da tutti nel non essere riusciti, nonostante gli sforzi, a salvare Alfredino: “. E Lui guardava il Figlio Suo. In diretta lo mandò. A Woytila e alla P2. A tutti lo mostrò. A Forlani e alla Dc. A Pertini e Platini. A chi mai dentro di sé il vuoto misurò”.

Riguardo al significato del brano Francesco Bianconi aveva spiegato in un’intervista a La Stampa: “Se devo raccontare la storia di Alfredino, preferisco essere cinico, che banale o retorico. È una tragedia così grossa che preferisco trattarla dall'esterno, come uno scienziato, piuttosto che cercare l'empatia che può sfociare nel melodramma”.