Campidoglio pulisce e restaura la tomba profanata di Alfredino Rampi

Cronaca

Sono passati 40 anni da una delle vicende di cronaca che hanno segnato maggiormente il Dopoguerra italiano. Il bambino di sei anni cadde in un pozzo artesiano in una frazione di campagna vicino a Frascati. Per tre giorni i soccorritori provarono a salvarlo e milioni di persone seguirono in diretta televisiva i disperati tentativi fino al tragico epilogo