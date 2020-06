Stefano Fresi e Max Tortora, coppia comica nel film: “Il Regno”

Il film, ambientato in un surreale Medioevo, è disponibile sulle principali piattaforme streaming tra cui Sky Primafila. Per il regista Francesco Fanuele si tratta della sua opera prima

“Ci siamo divertiti spesso durante le riprese. A volte scoppiavamo a ridere come quando siamo saliti su una carrozza che non era ammortizzata. O quando siamo stati alle prese con una scena assieme ad un falcone”. A Sky Tg24 la strana coppia Stefano Fresi e Max Tortora risponde all’unisono. C’è complicità dentro e fuori dal set, tra i due attori romani che sono stati diretti dal regista Francesco Fanuele che firma la sua opera prima. “Ma si muove già come un regista veterano…” commenta Tortora a Timeline.



“Il Regno” è una commedia che presenta un surreale viaggio nel tempo che si snoda tra la vita attuale e il Medioevo. Giacomo, il personaggio interpretato da Stefano Fresi è un autista dell’autobus che diventa dopo la morte del padre il re di una comunità all’interno di una tenuta agricola alla periferia della capitale. Qui, le persone vivono con gli usi e i costumi del XII secolo. Sorprese e risate accompagnano questa commedia in costume. Max Tortora interpreta il ruolo dell’avvocato Bartolomeo Sanna. E’ il vecchio legale del padre di Giacomo che governò dove ora dovrebbe dettar legge l’ex autista del bus. “Il Regno” è anche il titolo del cortometraggio che il regista presentò per diplomarsi al Centro sperimentale di Cinematografia. “Alla vicenda serviva più respiro e così mi sono presentato alla Fandango di Domenico Procacci dicendo che avevo in mente un film che ampliasse il mio lavoro”. Francesco Fanuele, classe 1988 ha iniziato le riprese nel 2018. Il film, acquistabile e visibile su Sky Primafila uscirà nelle sale nel 2020.