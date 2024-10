2/5 ©Webphoto

Nel cast di Ninfa Dormiente - I casi di Teresa Battaglia troviamo anche Fausto Maria Sciarappa nelle vesti di Albert Lona, nuovo dirigente della Squadra Mobile, con cui Teresa non riesce a entrare in sintonia. Per lui, ligio alle regole e con la carriera che viene prima di tutto, tutti devono seguire alla lettera i suoi ordini. Una cosa che a Teresa proprio non piace