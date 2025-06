Sartoria Latorre celebra i 60 anni con un corto e una nuova collezione

L’azienda pugliese specializzata nel menswear festeggia 60 anni di attività unendo cinema e moda: nei giorni scorsi, in un evento esclusivo durante la Milano Fashion Week, ha presentato sia il cortometraggio Latorre 60, che racconta la storia del brand dalla nascita nel piccolo laboratorio di Locorotondo, sia l’anteprima della nuova collezione Primavera/Estate 2026

Un cortometraggio, per raccontare l’essenza e l’evoluzione del brand. E una nuova collezione, per rinnovare ancora una volta lo stile maschile. È così che la sartoria pugliese Latorre ha deciso di festeggiare i suoi 60 anni di attività. Per celebrare questo importante anniversario, nei giorni scorsi - durante la Milano Fashion Week - l’azienda specializzata nel menswear ha organizzato un evento esclusivo che ha unito passato, presente e futuro del brand: durante la serata c’è stata la presentazione ufficiale del cortometraggio Latorre 60 e l’anteprima della nuova collezione Primavera/Estate 2026.

Il cortometraggio Latorre 60 Il cortometraggio Latorre 60, scritto e diretto da Frigobar Production, ripercorre la storia dell’azienda pugliese. Un viaggio emozionale che parte dal 1965, quando Michele Latorre ha fondato il brand in un piccolo laboratorio nel cuore di Locorotondo (Bari). Quella bottega, in cui ogni pezzo era cucito a mano con passione, cura e pazienza, col passare degli anni si è specializzata nella creazione di abiti su misura da uomo. E oggi, grazie alla creatività e alla visione imprenditoriale che Michele Latorre ha trasmesso anche ai suoi quattro figli, quel piccolo laboratorio di provincia è un brand di qualità riconosciuto a livello internazionale. Nel cortometraggio Latorre 60, questa narrazione familiare s’intreccia con il dietro le quinte di un progetto fotografico: la campagna della capsule celebrativa, firmata dalla fotografa brasiliana Lorena Dini. Il risultato è una narrazione visiva capace di emozionare e ispirare, nella quale vengono esaltati l’eleganza dei dettagli e la forza della tradizione sartoriale italiana. “Con questa proiezione, Latorre si apre per la prima volta a un nuovo linguaggio, scegliendo il cinema come mezzo espressivo per rendere omaggio ai propri valori fondanti: artigianalità, qualità e autenticità”, ha spiegato il brand.

Sartoria Latorre

La collezione SS26 Insieme al corto, Latorre ha svelato in anteprima anche la sua collezione SS26. “Si tratta di una proposta che rinnova lo stile maschile con tocchi eterei e materiali ricercati. Lino, seta, lane leggere e tonalità sofisticate - dal Glacier Gray al Verde Salvia, fino al Future Dusk Blue - danno forma a capi pensati per l’uomo contemporaneo, elegante ma essenziale”, ha raccontato l’azienda. La collezione include anche “Soffio”, un’innovativa linea di capospalla che Latorre ha descritto così: “Sono ultraleggeri (160 gr/m), destrutturati e pensati per un uomo dinamico, che viaggia e interpreta l’eleganza con uno sguardo moderno e funzionale. Un equilibrio tra tecnica sartoriale e funzionalità, perfettamente coerente con la visione evolutiva del brand”.

La moda e il cinema Un brand che, dal cuore della Valle d’Itria, rappresenta una delle eccellenze del Made in Italy nel mondo e porta avanti una tradizione lunga 60 anni reinterpretandola in chiave contemporanea. “Per il nostro anniversario – ha detto Michele Latorre, direttore marketing e terza generazione della famiglia fondatrice – abbiamo voluto raccontare chi siamo attraverso due linguaggi diversi ma complementari: la moda e il cinema. Latorre 60 è una lettera d’amore alla nostra storia, mentre la SS26 guarda al futuro con consapevolezza e leggerezza”.