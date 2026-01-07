Alla celebre comica americana Amy Poehler e al suo podcast Good Hang si deve un "qui pro quo" davvero curioso. L'equivoco ha generato risate e un momento di improvvisazione televisiva che ha conquistato il pubblico. È emerso non soltanto il talento di Poehler nell’improvvisazione, ma anche la classe e la disponibilità di Paltrow nel gestire la gaffe con ironia
Amy Poehler, la celebre comica americana, ha confuso Gwyneth Paltrow con Nicole Kidman durante una recente intervista.
Un episodio curioso ha animato di recente il podcast Good Hang condotto da Poehler: la star della comicità a stelle e strisce, infatti, ha confuso le due dive di Hollywood, generando risate e un momento di improvvisazione televisiva che ha conquistato il pubblico.
L’incidente, avvenuto nel corso di un’intervista dedicata al cinema e al mondo del benessere, ha messo in evidenza non solo il talento di Poehler nell’improvvisazione, ma anche la classe e la disponibilità di Paltrow nel gestire la gaffe con ironia.
L’intervista con il lapsus di Poehler risale a ieri, martedì 6 gennaio 2026, quando la comica ha accolto Gwyneth Paltrow nel suo podcast per discutere del nuovo film Marty Supreme, del suo impero del benessere Goop e, inaspettatamente, del film Cold Mountain (pellicola, quest’ultima, in cui Paltrow, in realtà, non ha mai recitato).
Nel corso di un gioco rapido in cui Poehler chiedeva alla sua ospite opinioni veloci sui suoi ruoli più celebri, la conduttrice ha esordito scherzosamente: “Cold Mountain. Quanto era fredda la montagna?”. La risposta di Paltrow non si è fatta attendere: “Non ero in Cold Mountain!”, ha esclamato, svelando l’equivoco. Poehler, senza perdere il ritmo, ha replicato con prontezza grazie alla sua esperienza da improvvisatrice: “Oh, allora lasciamo perdere”, guardando direttamente in camera.
Il momento di complicità e il richiamo a Kidman
Dopo un fragoroso momento di ilarità, Paltrow ha aggiunto con bonaria ironia: “Ma grazie per aver pensato che fossi Nicole Kidman. Un bonus!”. Poehler, visibilmente imbarazzata, ha tentato di spiegarsi: “Aspetta, perché ho pensato che tu fossi in Cold Mountain?”.
Paltrow ha risposto sorridendo: “Non lo so, ma sono felice che tu lo abbia fatto.” La comica ha quindi proseguito il gioco, lanciando un’altra celebre interpretazione di Kidman come se fosse di Paltrow: “Eyes Wide Shut. Com’è stato lavorare con tuo marito Tom Cruise?”. Paltrow ha seguito il gioco con un sorriso, commentando: “Oh, era affascinante".
Somiglianze e parallelismi tra le due attrici
Il piccolo equivoco di Poehler è comprensibile. Gwyneth Paltrow, 53 anni, e Nicole Kidman, 58 anni, condividono non solo età simili, corporatura e acconciature, ma anche un percorso professionale che le ha viste emergere nello stesso periodo.
Kidman ha debuttato nel cinema statunitense con Days of Thunder nel 1990, mentre Paltrow ha iniziato l’anno successivo con il musical Shout.
Nonostante non abbiano mai recitato insieme sul grande schermo, le due attrici si sono trovate vicine anche in un progetto cinematografico: avrebbero potuto apparire entrambe in The Danish Girl di Tom Hooper, ma alla fine i ruoli furono assegnati rispettivamente a Eddie Redmayne e Alicia Vikander.
Riflessioni personali e retroscena di Paltrow
Nel corso dell’intervista con Poehler, Gwyneth Paltrow ha anche affrontato un momento più personale, parlando delle reazioni negative seguite alla sua separazione da Chris Martin, cantante dei Coldplay, definita dalla stessa attrice come “conscious uncoupling”.
Paltrow ha ricordato: “Dovevo girare un film in quel periodo, subito dopo la cosiddetta 'separazione consapevole' con Chris, e la stampa è stata molto dura. Credo che il distributore pensasse: ‘Forse è troppo delicato da affrontare’.”
L’intera intervista, disponibile sul podcast Good Hang (di seguito trovate i video con tutta l'intervista), mostra Paltrow in una veste ironica e diplomatica, capace di trasformare un evidente errore in un momento di complicità e leggerezza, confermando la sua attitudine a gestire le situazioni con eleganza e senso dell’umorismo.
