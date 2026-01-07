Alla celebre comica americana Amy Poehler e al suo podcast Good Hang si deve un "qui pro quo" davvero curioso. L'equivoco ha generato risate e un momento di improvvisazione televisiva che ha conquistato il pubblico. È emerso non soltanto il talento di Poehler nell’improvvisazione, ma anche la classe e la disponibilità di Paltrow nel gestire la gaffe con ironia

Amy Poehler, la celebre comica americana, ha confuso Gwyneth Paltrow con Nicole Kidman durante una recente intervista.

Un episodio curioso ha animato di recente il podcast Good Hang condotto da Poehler: la star della comicità a stelle e strisce, infatti, ha confuso le due dive di Hollywood, generando risate e un momento di improvvisazione televisiva che ha conquistato il pubblico.

L’incidente, avvenuto nel corso di un’intervista dedicata al cinema e al mondo del benessere, ha messo in evidenza non solo il talento di Poehler nell’improvvisazione, ma anche la classe e la disponibilità di Paltrow nel gestire la gaffe con ironia.



L’intervista con il lapsus di Poehler risale a ieri, martedì 6 gennaio 2026, quando la comica ha accolto Gwyneth Paltrow nel suo podcast per discutere del nuovo film Marty Supreme, del suo impero del benessere Goop e, inaspettatamente, del film Cold Mountain (pellicola, quest’ultima, in cui Paltrow, in realtà, non ha mai recitato).

Nel corso di un gioco rapido in cui Poehler chiedeva alla sua ospite opinioni veloci sui suoi ruoli più celebri, la conduttrice ha esordito scherzosamente: “Cold Mountain. Quanto era fredda la montagna?”. La risposta di Paltrow non si è fatta attendere: “Non ero in Cold Mountain!”, ha esclamato, svelando l’equivoco. Poehler, senza perdere il ritmo, ha replicato con prontezza grazie alla sua esperienza da improvvisatrice: “Oh, allora lasciamo perdere”, guardando direttamente in camera.