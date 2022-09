16/16 ©Webphoto

THE POLITICIAN (2019). Negli ultimi anni Gwyneth Paltrow si è allontanata dal cinema, ma ha continuato a recitare in tv. Ad esempio, è tra i protagonisti di questa serie creata e prodotta da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan e arrivata alla seconda stagione. Interpreta Georgina Hobart, madre adottiva del protagonista Payton in corsa per diventare governatrice dello Stato della California

Da "Autumn in New York" a "C'è posta per te", i 20 film più belli ambientati in autunno