3/11 ©Getty

Nel 2011 ha intrapreso un percorso di transizione di genere, culminato nel 2014 in una clinica di Barcellona. Come ha raccontato al Corriere, la madre "inizialmente non mi ha capito, mi fece una guerra enorme. Non volli ascoltarla e vederla, per un anno sparii da casa. Avevo vissuto a metà per troppo tempo, poi mi chiese perdono". Il padre, invece, "vedendomi pensò che fossi mia sorella. Non mi riconobbe. Rosaria, esclamò. No papà, sono Vittoria. Disse: quanto sei bella. Il regalo più emozionante che potessi ricevere, sentirsi amata dal proprio papà"

Valentina Sampaio, la top trans di Victoria's Secret. FOTO