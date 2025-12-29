Capodanno “BIG & BANG” a Verona con RTL 102.5 e Radio Zeta

PPiazza Bra si prepara ad accogliere oltre 50 mila persone per il Capodanno di RTL 102.5 e Radio Zeta. Dalle 21 dj set e animazione, poi musica live con Rob, vincitrice di X Factor 2025, e i finalisti EroCaddeo e PierC. Dopo la mezzanotte, la “Discoteca Nazionale” farà ballare fino alle 3. L’evento sarà in diretta dalle 23 su RTL 102.5 (canale 36 DTT, 736 Sky), Radio Zeta (266 DTT, 735 Sky), social e streaming su RTL 102.5 Play
Il cuore di Verona si prepara a battere al ritmo della musica. Piazza Bra, illuminata dalle luci della festa, sarà il palcoscenico di “BIG & BANG”, il Capodanno firmato RTL 102.5 e Radio Zeta. Il 31 dicembre, dalle 21:00, la serata si accenderà con il dj set di Sautufau e Alessia Manzoni, mentre l’energia dell’animazione sarà affidata ad Angelo Baiguini, Francesca Cheyenne, Jessica Brugali, Vanessa Grey e Diego Zappone. Un mix di musica e spettacolo che promette di trasformare la piazza in una gigantesca pista da ballo.
IL PROGRAMMA A PARTIRE DALLE 23, ASPETTANDO LA MEZZANOTTE
A partire dalle 23:00, la festa continua anche in diretta in radiovisione su RTL 102.5 e Radio Zeta con le esibizioni di Rob, vincitrice di X Factor 2025, e con i finalisti EroCaddeo e PierC. A completare il cast anche Angelica Bove e Amelie. Dopo il brindisi di mezzanotte, fino alle 3:00, si ballerà con la "Discoteca Nazionale" e il Dj Sautufau.
“Siamo felicissimi di tornare a Verona anche quest’anno per festeggiare il Capodanno con RTL 102.5 e Radio Zeta in diretta da Piazza Bra a Verona, città a cui siamo legatissimi grazie al Power Hits Estate, che nel 2026 compirà 10 anni”, dichiara Lorenzo Suraci, Presidente del Gruppo RTL 102.5.
E SE NON SIETE IN PIAZZA BRA POTETE SEGUIRLO IN RADIOVISIONE
Sarà possibile seguire “BIG & BANG”, il Capodanno di RTL 102.5, a partire dalle 23:00, in diretta in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), sulle piattaforme social e in streaming su RTL 102.5 Play
©Getty
