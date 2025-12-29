Capodanno “BIG & BANG” a Verona con RTL 102.5 e Radio Zeta

PPiazza Bra si prepara ad accogliere oltre 50 mila persone per il Capodanno di RTL 102.5 e Radio Zeta. Dalle 21 dj set e animazione, poi musica live con Rob, vincitrice di X Factor 2025, e i finalisti EroCaddeo e PierC. Dopo la mezzanotte, la “Discoteca Nazionale” farà ballare fino alle 3. L’evento sarà in diretta dalle 23 su RTL 102.5 (canale 36 DTT, 736 Sky), Radio Zeta (266 DTT, 735 Sky), social e streaming su RTL 102.5 Play