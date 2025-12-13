Capodanno 2026, i concerti da non perdere: da Alfa a Ghali

10/15 ©Getty

Piazzale Segni di Sassari farà da sfondo allo show di Max Pezzali. Il prossimo anno l’artista sarà in concerto negli stadi esibendosi a Lignano Sabbiadoro, Roma, Torino, Napoli, Bologna, Messina, Bari, Padova e Milano

Max Pezzali raddoppia gli stadi: nuove date per Forever - Gli anni d’oro, il tour del 2026