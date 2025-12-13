Offerte Sky
Capodanno 2026, i concerti da non perdere: da Alfa a Ghali

Musica fotogallery
15 foto
©Getty

I Pinguini Tattici Nucleari, Francesca Michielin, Alfa, Fedez, Ghali e Gianna Nannini sono alcuni dei tantissimi artisti che il 31 dicembre accompagneranno il pubblico verso il nuovo anno. Ecco alcuni degli appuntamenti musicali da non perdere

