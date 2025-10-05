Francesca Michielin a Verona: “Abbiamo bisogno delle imperfezioni"

Francesca Michielin all’Arena di Verona: “Abbiamo bisogno delle nostre imperfezioni”Musica Foto di Francesco Prandoni
Francesa Michielin è stata protagonista di una grande festa. Sul palco tantissimi amici e colleghi: da Emma a Fiorella Mannoia passando per Dardust, Irama, Carl Brave, Elisa, Carmen Consoli e Gaia. La cantautrice: “Mi è stato detto tante volte di pensare a cantare, ma per me è impossibile cantare senza pensare, immaginare e credere che l’umanità faccia la differenza. Quindi, dobbiamo scegliere se fare la differenza o fare l’indifferenza. Fare la differenza significa saper restare umani”
Francesca Michielin ha portato i suoi trent’anni di vita sul palco. Sabato 4 ottobre la cantautrice ha acceso i riflettori sulla grande festa 'Tutto in una notte' in scena all’Arena di Verona. Presenti tantissimi amici e colleghi dell’artista: da Emma a Fiorella Mannoia passando per Irama, Elisa, Tommaso Paradiso e Dardust. La serata è stata anche un’occasione per ascoltare i brani del nuovo EP Anime, uscito venerdì. Infine, la voce di Nessun grado di separazione ha annunciato una tournée nei teatri per il prossimo anno.
francesca Michielin: “restiamo umani”
Come detto da Emma sul palco, Francesca Michielin è un’anima pura e da proteggere. La cantautrice si è raccontata con uno spettacolo cucito perfettamente su di sé: dalla presenza di amici per regalare momenti di intensa magia a citazioni pop come le sigle degli anime e lo scambio dei braccialetti dell’amicizia in pieno stile Taylor Swift. Dopo l’apertura di Angelica, Francesca Michielin ha scelto un originale sequenza di brani per scaldare il pubblico prima dell’inizio dello show. Infatti, l’artista ha optato per canzoni legate alla sua infanzia: dalla sigla della serie tv Xena - Principessa guerriera a You'll Always Find Your Way Back Home del film di Hannah Montana passando per All About Us delle t.A.T.u. e le sigle degli anime Card Captor Sakura e Naruto, da sempre sua grande passione.
Francesca Michielin, come una determinata Sailor Moon della musica pronta a combattere per affermare sé stessa, ha calcato il palco insieme a una band di musiciste. Prima dell’inizio dello spettacolo, la cantautrice ci ha invitati a farci trasportare dal ritmo dello show: “Questo concerto è talmente una follia che l’unica cosa che posso dirvi è di godervelo”. L’artista ci ha poi parlato dell’EP Anime uscito lo scorso venerdì: “Ho deciso di riunire il percorso di quest’anno, iniziato con un Festival che è andato male ma che mi ha dato un sacco di forza spingendomi a tornare in studio con una determinazione diversa. Così sono nati i brani Francesca, È naturale e La voce che credevo di aver perso.
Francesca Michielin ha diviso lo show in quattro atti come fossero archi narrativi di un manga: ATTO I - Iconoclasta moderata per parlare dell’accettazione di sé stessa, ATTO II - Le conseguenze dell’amore (e di un feat. con Fedez) per riflettere sulle storie vissute, ATTO III - Giulietta per una notte per uno speciale momento acustico dal palco reale e ATTO IV - Anime per chiudere con la sua vera essenza.
La scaletta, composta da oltre trenta momenti musicali, ha sciorinato quindici anni di carriera. Da segnalare l’intensità del duetto con Emma: “Lei è la sorella che non ho”. Francesca Michielin ha riflettuto anche sull’ultima partecipazione al Festival di Sanremo: “L’ultimo Sanremo è andato discretamente male, ma fortunatamente. Ho compreso che dobbiamo provare a trasformare le sfortune in possibilità. La nostra società rifiuta il dolore, la fragilità e tutto ciò che non è performante, ma noi abbiamo bisogno di recuperare queste imperfezioni. Non soltanto c’è, ma deve esserci del Fango in paradiso”. La cantautrice ha poi invitato Fiorella Mannoia per eseguire Combattente e Quello che ancora non c’è: “Sei fonte di ispirazione”.
Dopo il DJ set di Bruno Bellissimo, Francesca Michielin ha proposto ‘la sacra trilogia’ dei brani in collaborazione con Fedez, assente per malattia e quindi sostituto dal calore del pubblico. Proposta di matrimonio su Scusa se non ho gli occhi azzurri, mentre grande poesia con il duetto sulle note dei brani L’ultimo bacio e Gange con Carmen Consoli. Dopo un veloce cambio d’abito, Francesca Michielin ha raggiunto a sorpresa il palco reale per esibirsi con l’ultimo singolo È naturale insieme a Dan Black dei Planet Funk. Alchimia incantevole. Nel corso della serata Francesca Michielin ha lanciato anche un appello: “Mi è stato detto tante volte di pensare a cantare, ma per me è impossibile cantare senza pensare, immaginare e credere che l’umanità faccia la differenza. Quindi, dobbiamo scegliere se fare la differenza o fare l’indifferenza. Fare la differenza significa saper restare umani. Restiamo umani, grazie”.
Ecco la scaletta completa del concerto:
- Intro
- Francesca
- Vulcano
- Ghetto perfetto / Addicted con Gaia
- Ginga / Ja so Namorar con Gaia e Margherita Vicario
- Battito di ciglia con Margherita Vicario
- Bolivia
- I miss you con Levante e Maria Antonietta
- Luci blu / Un cuore in due con Emma
- Cheyenne
- Cattive stelle con Vasco Brondi
- Fango in paradiso
- Combattente / Quello che ancora non c’è con Fiorella Mannoia
- Cinema con Bruno Bellissimo
- Lontano con Bruno Bellissimo
- Noleggiamo ancora un film
- Cigno nero con Bruno Bellissimo
- Chiamami per nome con Bruno Bellissimo
- Magnifico con Bruno Bellissimo
- Scusa se non ho gli occhi azzurri con Bruno Bellissimo
- Comunicare con Bruno Bellissimo
- L’amore esiste con Bruno Bellissimo
- L’ultimo bacio / Gange con Carmen Consoli
- Interludio
- Un bosco / Good Riddance
- È naturale con Dan Black
- Mon Coeur / Tropicale con Dardust
- E se c’era / Non avere paura con Dardust e Tommaso Paradiso
- Fotografia con Carl Brave
- Immagina / Dear John con Tredici Pietro, Mecna e Fudasca
- Tu no / Solite chiacchiere con Irama
- Amazing
- L’anima vola / Distratto con Elisa
- Occhi grandi grandi
- La voce che credevo di aver perso con Angelica, Levante, Margherita Vicario, Gaia, Maria Antonietta e Carmen Consoli
- Io non abito al mare
- Nessun grado di separazione
