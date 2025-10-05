Francesca Michielin a Verona: “Abbiamo bisogno delle imperfezioni"

Francesa Michielin è stata protagonista di una grande festa. Sul palco tantissimi amici e colleghi: da Emma a Fiorella Mannoia passando per Dardust, Irama, Carl Brave, Elisa, Carmen Consoli e Gaia. La cantautrice: “Mi è stato detto tante volte di pensare a cantare, ma per me è impossibile cantare senza pensare, immaginare e credere che l’umanità faccia la differenza. Quindi, dobbiamo scegliere se fare la differenza o fare l’indifferenza. Fare la differenza significa saper restare umani”

Francesca Michielin ha portato i suoi trent’anni di vita sul palco. Sabato 4 ottobre la cantautrice ha acceso i riflettori sulla grande festa 'Tutto in una notte' in scena all ’Arena di Verona . Presenti tantissimi amici e colleghi dell’artista: da Emma a Fiorella Mannoia passando per Irama , Elisa, Tommaso Paradiso e Dardust. La serata è stata anche un’occasione per ascoltare i brani del nuovo EP Anime, uscito venerdì. Infine, la voce di Nessun grado di separazione ha annunciato una tournée nei teatri per il prossimo anno.

francesca Michielin: “restiamo umani”

Come detto da Emma sul palco, Francesca Michielin è un’anima pura e da proteggere. La cantautrice si è raccontata con uno spettacolo cucito perfettamente su di sé: dalla presenza di amici per regalare momenti di intensa magia a citazioni pop come le sigle degli anime e lo scambio dei braccialetti dell’amicizia in pieno stile Taylor Swift. Dopo l’apertura di Angelica, Francesca Michielin ha scelto un originale sequenza di brani per scaldare il pubblico prima dell’inizio dello show. Infatti, l’artista ha optato per canzoni legate alla sua infanzia: dalla sigla della serie tv Xena - Principessa guerriera a You'll Always Find Your Way Back Home del film di Hannah Montana passando per All About Us delle t.A.T.u. e le sigle degli anime Card Captor Sakura e Naruto, da sempre sua grande passione.

Francesca Michielin, come una determinata Sailor Moon della musica pronta a combattere per affermare sé stessa, ha calcato il palco insieme a una band di musiciste. Prima dell’inizio dello spettacolo, la cantautrice ci ha invitati a farci trasportare dal ritmo dello show: “Questo concerto è talmente una follia che l’unica cosa che posso dirvi è di godervelo”. L’artista ci ha poi parlato dell’EP Anime uscito lo scorso venerdì: “Ho deciso di riunire il percorso di quest’anno, iniziato con un Festival che è andato male ma che mi ha dato un sacco di forza spingendomi a tornare in studio con una determinazione diversa. Così sono nati i brani Francesca, È naturale e La voce che credevo di aver perso.

Francesca Michielin ha diviso lo show in quattro atti come fossero archi narrativi di un manga: ATTO I - Iconoclasta moderata per parlare dell’accettazione di sé stessa, ATTO II - Le conseguenze dell’amore (e di un feat. con Fedez) per riflettere sulle storie vissute, ATTO III - Giulietta per una notte per uno speciale momento acustico dal palco reale e ATTO IV - Anime per chiudere con la sua vera essenza.