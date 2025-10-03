Irama all’Arena di Verona: “La musica è un battito”

Dopo il concerto nel maggio dello scorso anno, Irama è tornato in concerto all’Arena di Verona per la seconda volta in carriera. Il cantautore ha proposto alcuni inediti tratti dall’album Antologia della vita e della morte in uscita il 17 ottobre. Ospiti Elodie, Rkomi, Noemi, Arisa e Dardust. L’11 giugno 2026 l'artista sarà in concerto allo stadio San Siro di Milano

Giovedì 2 ottobre Irama ha chiuso la lunga tournée estiva con uno speciale appuntamento all’ Arena di Verona regalando duetti con ospiti a sorpresa e inediti tratti dal nuovo album Antologia della vita e della morte in uscita venerdì 17 ottobre. Da perfetto padrone di casa, il cantautore ha accolto il pubblico nel suo appartamento raccontandosi in maniera sincera e trasparente.

irama sul palco: "nulla è scontato"

Secondo concerto all’Arena di Verona per Irama. A distanza di oltre un anno dal primo show, l’artista è tornato sul palco di uno dei luoghi più affascinanti, suggestivi e famosi al mondo. Prima dell’inizio dello spettacolo, la voce del cantante è risuonata potente: “La musica non è solo un sogno, ma è un racconto, un battito”. L’artista ha poi fatto il suo ingresso in punta di piedi sulle note di Lentamente: “Da stasera questa casa sarà anche la vostra”.

Irama ha accolto il pubblico nell'abitazione costruita sul palco. Per centoventi minuti l’artista ha permesso a tutti di accomodarsi nel suo mondo raccontandosi in maniera diretta. Se 5 Gocce ha fatto alzare in piedi l’Arena di Verona, Galassie ha regalato un momento di straordinaria magia. Cinque ospiti a sorpresa sono stati protagonisti di altrettanti momenti speciali. Elodie ha fatto il suo ingresso per l’esibizione di Ex, mentre Noemi ha duettato sulle note de La ragazza con il cuore di latta: “Questa canzone l’abbiamo cantata a Sanremo. È stato l’inizio di un viaggio bellissimo e sono contenta di averti ritrovato questa sera”. Inoltre, Irama è stato affiancato da Rkomi per Luna Piena e da Dardust per La genesi del tuo colore. Arisa ha portato il pubblico in cielo con il duetto Say Something del duo A Great Big World e Christina Aguilera.