Irama all’Arena di Verona: “La musica è un battito”

Dopo il concerto nel maggio dello scorso anno, Irama è tornato in concerto all’Arena di Verona per la seconda volta in carriera. Il cantautore ha proposto alcuni inediti tratti dall’album Antologia della vita e della morte in uscita il 17 ottobre. Ospiti Elodie, Rkomi, Noemi, Arisa e Dardust. L’11 giugno 2026 l'artista sarà in concerto allo stadio San Siro di Milano
Giovedì 2 ottobre Irama ha chiuso la lunga tournée estiva con uno speciale appuntamento all’Arena di Verona regalando duetti con ospiti a sorpresa e inediti tratti dal nuovo album Antologia della vita e della morte in uscita venerdì 17 ottobre. Da perfetto padrone di casa, il cantautore ha accolto il pubblico nel suo appartamento raccontandosi in maniera sincera e trasparente.
irama sul palco: "nulla è scontato"
Secondo concerto all’Arena di Verona per Irama. A distanza di oltre un anno dal primo show, l’artista è tornato sul palco di uno dei luoghi più affascinanti, suggestivi e famosi al mondo. Prima dell’inizio dello spettacolo, la voce del cantante è risuonata potente: “La musica non è solo un sogno, ma è un racconto, un battito”. L’artista ha poi fatto il suo ingresso in punta di piedi sulle note di Lentamente: “Da stasera questa casa sarà anche la vostra”.
Irama ha accolto il pubblico nell'abitazione costruita sul palco. Per centoventi minuti l’artista ha permesso a tutti di accomodarsi nel suo mondo raccontandosi in maniera diretta. Se 5 Gocce ha fatto alzare in piedi l’Arena di Verona, Galassie ha regalato un momento di straordinaria magia. Cinque ospiti a sorpresa sono stati protagonisti di altrettanti momenti speciali. Elodie ha fatto il suo ingresso per l’esibizione di Ex, mentre Noemi ha duettato sulle note de La ragazza con il cuore di latta: “Questa canzone l’abbiamo cantata a Sanremo. È stato l’inizio di un viaggio bellissimo e sono contenta di averti ritrovato questa sera”. Inoltre, Irama è stato affiancato da Rkomi per Luna Piena e da Dardust per La genesi del tuo colore. Arisa ha portato il pubblico in cielo con il duetto Say Something del duo A Great Big World e Christina Aguilera.
Approfondimento
Sanremo 2025, Irama: "Emozionato per il mio primo concerto a San Siro"
Una voce femminile, rappresentante la sua casa, ha permesso al cantante di raggiungere il palco reale ricordando: “Quando arrivi al bordo è lì che la vita sta: un passo dopo la paura. Devi solo decidere se cadere in avanti o indietro”. Irama ha condiviso alcuni inediti spiegando la nascita del brano Circo: “Quando ho iniziato a scrivere questa canzone, ho cominciato a raccontare una storia guardando l’architettura che mi circondava e pensando alle storie che mi venivano raccontate da bambino. Volevo buttarle fuori utilizzando una formula diversa. Questa canzone racconta di una ballerina, ma anche di vita e morte. Qualcosa di autentico”.
Nella parte finale dello show, Irama ha proposto Ovunque sarai: “Più passa il tempo e più mi emoziono. Nulla è scontato”. L’artista ha chiuso regalando un ultimo inedito: Mi mancherai moltissimo. Irama ha salutato il pubblico ricordando l’appuntamento in programma il prossimo 11 giugno: “Ci vediamo a San Siro”. Due ore di grandi successi, ma soprattutto di sensibilità ed empatia con le quali il cantautore ha costruito un legame strettissimo con il pubblico.
Questa la scaletta completa del concerto all’Arena di Verona:
- Lentamente
- 5 Gocce
- Ex con Elodie
- Galassie
- Un giorno in più
- Senz’anima
- 48 ore
- Circo
- Tutto tranne questo
- Mediterranea
- Luna Piena con Rkomi
- Yo Quiero Amarte
- Nera
- Bazooka
- Ali
- Tornerai da me
- La ragazza con il cuore di latta con Noemi
- Bella e rovinata
- Crepe
- Baby
- Tu no
- Say Something con Arisa
- Ovunque sarai
- La genesi del tuo colore con Dardust
- Mi mancherai moltissimo
©Getty
Irama, per la sesta volta a Sanremo con la canzone Lentamente. FOTO
Dopo aver ottenuto il quinto posto con il brano Tu no nel 2024, Irama salirà sul palco della nuova edizione del Festival di Sanremo in programma dall'11 al 15 febbraio sotto la direzione artistica di Carlo Conti con la ballad Lentamente, scritta con Blanco