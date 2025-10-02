Irama, la possibile scaletta del concerto all'Arena di Verona

Esplora tutte le offerte Sky
Giovedì 11 giugno 2026 Irama sarà protagonista di un grande appuntamento live sul palco dello stadio San Siro di Milano. Nel frattempo, il cantante ha annunciato il nuovo disco Antologia della vita e della morte in uscita venerdì 17 ottobre

Irama (FOTO) sarà in concerto all’Arena di Verona per lo spettacolo che concluderà il suo lungo tour estivo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso show: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

irama all’arena di verona, la possibile scaletta

A febbraio Irama è tornato in gara sul palco del Teatro Ariston con il brano Lentamente, successivamente certificato disco d’oro. In seguito, l’artista ha lanciato la collaborazione Ex con Elodie. Giovedì 2 ottobre la voce di Nera calcherà il palco dell’Arena di Verona davanti a un pubblico di migliaia di persone. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00.

 

Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni sulla scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 21 maggio all’Unipol Forum di Assago:

  • Bazooka
  • 5 Gocce
  • Ali
  • Senz’anima
  • Tu no
  • Un giorno in più
  • Mediterranea
  • Crepe
  • Arrogante
  • Yo Quiero Amarte
  • È la luna
  • PAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAM
  • Nera
  • Giulia
  • Lentamente
  • Dedicato a te
  • Luna piena
  • La ragazza con il cuore di latte
  • Bella e rovinata
  • Goodbye
  • Ovunque sarai
  • La genesi del tuo colore

Giovedì 11 giugno 2026 Irama sarà protagonista di un grande appuntamento live sul palco dello stadio San Siro di Milano. Nel frattempo, il cantante ha annunciato il nuovo disco Antologia della vita e della morte in uscita venerdì 17 ottobre. Il progetto arriverà a oltre due anni di distanza dal joint album No Stress in collaborazione con Rkomi. Tra i dischi più amati di Irama troviamo sicuramente Il giorno in cui ho smesso di pensare, distribuito nel 2022 e certificato con quattro dischi di platino.

L’artista ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Instagram per presentare il nuovo album: “Non so nemmeno perché sono tornato qui. Forse per ritrovarmi, o forse per ritrovarti, dentro queste stanze che sanno di polvere e di ricordi appiccicati ai muri, come l’odore del fumo. Sarà che certi posti ti conoscono meglio di te stesso: ti guardano mentre cresci, ti guardano mentre ti spacchi, ti aspettano anche quando non torni più”.

 

Il cantautore ha aggiunto: “Non so nemmeno perché sia passato tutto questo tempo, sinceramente… Volevo realizzare un disco perfetto, perché sono un insicuro”. Infine, Irama ha concluso: “Ma sapete una cosa? Era tutto un alibi. La verità è che io ho avuto paura: paura di sbagliare, e basta. E la paura, a volte, ti paralizza; ti fa smettere di essere lucido. Così ho iniziato a parlarmi. E sai qual è la cosa più strana…”.

