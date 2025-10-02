Irama, la possibile scaletta del concerto all'Arena di Verona

A febbraio Irama è tornato in gara sul palco del Teatro Ariston con il brano Lentamente, successivamente certificato disco d’oro. In seguito, l’artista ha lanciato la collaborazione Ex con Elodie. Giovedì 2 ottobre la voce di Nera calcherà il palco dell’Arena di Verona davanti a un pubblico di migliaia di persone. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00.

Giovedì 11 giugno 2026 Irama sarà protagonista di un grande appuntamento live sul palco dello stadio San Siro di Milano . Nel frattempo, il cantante ha annunciato il nuovo disco Antologia della vita e della morte in uscita venerdì 17 ottobre. Il progetto arriverà a oltre due anni di distanza dal joint album No Stress in collaborazione con Rkomi. Tra i dischi più amati di Irama troviamo sicuramente Il giorno in cui ho smesso di pensare, distribuito nel 2022 e certificato con quattro dischi di platino.

L’artista ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Instagram per presentare il nuovo album: “Non so nemmeno perché sono tornato qui. Forse per ritrovarmi, o forse per ritrovarti, dentro queste stanze che sanno di polvere e di ricordi appiccicati ai muri, come l’odore del fumo. Sarà che certi posti ti conoscono meglio di te stesso: ti guardano mentre cresci, ti guardano mentre ti spacchi, ti aspettano anche quando non torni più”.

Il cantautore ha aggiunto: “Non so nemmeno perché sia passato tutto questo tempo, sinceramente… Volevo realizzare un disco perfetto, perché sono un insicuro”. Infine, Irama ha concluso: “Ma sapete una cosa? Era tutto un alibi. La verità è che io ho avuto paura: paura di sbagliare, e basta. E la paura, a volte, ti paralizza; ti fa smettere di essere lucido. Così ho iniziato a parlarmi. E sai qual è la cosa più strana…”.