Filippo Maria Fanti, casella postale numero 144, via Cordusio, Milano. È qui che i fan potranno contattare Irama , il cantante che per stabilire un contatto più ravvicinato con le persone ha lanciato la nuova iniziativa. “Sono sparito per un po’, avevo bisogno di staccare, di concentrarmi sulla musica”, ha scritto su Instagram. “Non ho bisogno di correre, di inseguire qualcosa. Ho iniziato ad appuntare parole, pensieri, simboli, presto tutto avrà senso. Ora ci sono”, ha proseguito, in piena sintonia con il brano Lentamente con il quale lo scorso febbraio aveva partecipato al Festival di Sanremo.

"BISOGNO DI RALLENTARE"

“Negli ultimi mesi ho sentito il bisogno di rallentare, di mettere distanza dal rumore e ritrovare me stesso. Ho ricominciato a scrivere. Su carta, a mano, senza filtri”, ha aggiunto. “È stato il mio modo per fare chiarezza, per ritrovare un contatto vero con quello che sento. Da qui nasce un'idea semplice, ma importante per me: aprire una casella postale. Un modo per tornare a parlare con voi in maniera diversa, più intima. Scrivetemi. Senza fretta. Con le vostre parole. Le leggerò una per una. Ho bisogno anche di questo: di riconnettermi con voi”.