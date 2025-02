Torna sul palco dell'Ariston per la sua quinta volta Irama, che la prima sera del Festival di Sanremo (IL LIVE) si è esibito in una giacca blu scuro e drappi oro con la sua Lentamente. Un brano con cui l'artista esce dalla sua comfort zone, mostrando le sue fragilità. "E se in amore non soffri, non sogni, non corri, non so innamorarmi di te". Alla fine dell'esibizione Gerry Scotti gli porge il mazzo di fiori e scherza sulla sua maxi giacca: "È quasi della mia taglia". Nella serata dedicata alle cover Irama ha duettato con Arisa sulle note di Say Something (A Great Big World, Christina Aguilera). Una performance emozionante.