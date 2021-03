Irama a Sanremo 2021 con La genesi del tuo cuore: il testo

Tra gli artisti in gara nella categoria Campioni del Festival di Sanremo 2021 ( TUTTO SUL FESTIVAL DI SANREMO ) c’è anche Irama , reduce dal grande successo estivo “ Mediterranea ” e dall’EP “Crepe”. Il cantante si presenta per la terza volta sul palco del Teatro Ariston con la canzone “ La genesi del tuo cuore ”.

“Un inno alla vita”, così Irama ha descritto il suo brano che punta a sonorità reggaeton così come ci ha abituato l’artista con i suoi tormentoni estivi. Questa volta si affida alla produzione di Dardust e sceglie di raccontare la forza della disperazione che permette di ripartire quando sembra di essere catapultati nel buio. Un’esplosione di vita quando l’animo umano riesce a reagire e a trasformare il nero in tanti colori. “In “La genesi del tuo cuore” ci sono tante sfumature, tanti mondi che mi appartengono e anche tanti mondi che, devo dire, ho esplorato con questa canzone", ha dichiarato Irama.

Nella serata dedicata ai duetti e alla canzone d’autore, Irama ha scelto di interpretare “Cyrano” di Francesco Guccini. Si tratta della terza partecipazione dell’artista al Festival di Sanremo dopo l’edizione nel 2016 nelle Nuove proposte con il brano "Cosa resterà" e l’approdo alla categoria Big del 2019 con il singolo "La ragazza dal cuore di latta".

Dopo la conferma della positività al Coronavirus di due componenti del suo staff, prima sottoposti al tampone rapido e poi a quello molecolare, Irama non ha potuto salire sul palco, ma non è stato squalificato: Amadeus ha ottenuto di modificare il regolamento e farlo restare in gara, così durante le serate del Festival è stato mostrato al pubblico il video delle prove generali. Il cantante si è detto grato per l'opportunità ma dispiaciuto.