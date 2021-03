Il 2 marzo inizia ufficialmente la settantunesima edizione del Festival di Sanremo, la seconda dell’era Amadeus e il primo in emergenza sanitaria. Un Festival complicato, in bilico fino all’ultimo tra continui rinvii e il grande dubbio del pubblico in sala. (Sanremo 2021, anticipazioni sul Festival, mercoledì tra gli ospiti ci sarà Laura Pausini).

Quest’anno la kermesse sanremese andrà in scena in una città deserta, con un livello d’allerta alto e tante polemiche per la situazione della cultura in Italia.

Amadeus ha garantito: “sarà il Festival della rinascita”, ma sicuramente l’assenza del pubblico e i rigidi protocolli imposti dal CTS non hanno reso facile la vita del conduttore e di tutta l’organizzazione.

Tra le certezze del Festival troviamo, ovviamente, Amadeus al timone in vesta di presentatore e direttore artistico. La presenza fissa di Fiorello come co-conduttore e ovviamente come jolly per risolvere qualsiasi problema nel delicato meccanismo sanremese.

Tra gli ospiti fissi di questa edizione ci saranno anche Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic.