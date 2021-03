Sanremo 2021, anticipazioni sul Festival, tra gli ospiti Laura Pausini

La prima conferenza stampa di Sanremo 2021 ci accompagna nella liturgia di questa edizione che, comunque vada, sarà storica. La prima conferenza stampa ci porta dentro a un Festival che si preannuncia rivoluzionario, grazie anche a 26 artisti che rappresentano tutti i generi musicali. Amadeus promette di finire intorno all'1.30 ma si paventano le 2 almeno per la serata di sabato, quella finale.



Amadeus: E’ passato un anno sembra ne siamo passati quattro o cinque. Sono emozionato e posso dire finalmente ci siamo. Un percorso difficilissimo ringrazio tutti quelli che hanno voluto questo Festival. Ho esultato all’idea della Sardegna zona bianca: è un segno di quasi normalità con i ristoranti aperti la sera, spero sia l’inizio di tante altre cose belle come la riapertura a fine mese di teatri e cinema. Sanremo è una città ospitale, sono contento che ci siamo e che non ci abbiano cancellato. Sono affascinato da come una situazione negativa possa diventare positiva. Mi complimento con Laura Pausini che mercoledì sarà ospite al Festival di Sanremo e canterà Io Si. Quindi mercoledì significa avere la musica italiana protagonista nel mondo che diventerà un regalo con l’omaggio a Ennio Morricone con l’Orchestra e la presenza de Il Volo. Ci saranno anche Fausto Leali, Gigliola Cinquetti e Marcella Bella. Mi piacerebbe avere Lady Gaga ma la vedo difficile, mentre Naomi Campbell non ci sarà per una questione di rientro negli Stati Uniti. Loredana Bertè ci porterà un omaggio alla sua carriera. Nella serata di giovedì saranno i Negramaro a omaggiare Lucio Dalla, Giuliano Sangiorgi ci tiene particolarmente. Speriamo che sia un Sanremo rivoluzionario, come avvenne nel 1961 e nel 1962. Al mio fianco ci saranno martedì Matilda De Angelis, mercoledì Elodie, giovedì Viola Ceretti, venerdì Barbara Palombelli mentre sabato insieme a Ornella Vanoni saliranno sul palco Simona Ventura, Serena Rossi, Tecla Insolia e Giovanna Botteri. Mentre Beatrice Venezi mi affianca per le Nuove Proposte. Sabato sera ci sarà Umberto Tozzi con l sua band mentre nei quadri di Achille Lauro ci saranno il primo ballerino dell’opera di Roma Giacomo Castellana, Emma Marrone, Monica Guerritore, Rosario Fiorello, Claudio Santamaria e Francesca Barra.



Laura Pausini si è collegata virtualmente, di persona arriverà mercoledì: Sto vivendo questa cosa che mi sembra irreale, grazie per farmi parlare con i giornalisti italiani che mi hanno lanciato nella carriera. Se penso come è nato questo progetto e dove ha avuto la sua celebrazione ci sono solo cuore che batte, emozione e tanta Italia. Sono in zona arancione scuro ma mi sento tricolore. Per altro il posto dove canto peggio nel mondo è Sanremo…ancora oggi quando mi avvicino alla città ho paura ma non ho ancora imparato a controllare le emozioni e lo devo a Sanremo.



Fiorello: Comunque vada sarà un Festival storico e il problema non è l’assenza di pubblico, i problemi sono altri e altrove e speriamo si risolvano. Noi cercheremo di regalare cinque serate spensierate. Amadeus e io siamo come gli uccelli inseparabili, neanche Matteo Renzi riuscirebbe a dividerci. Ha messo insieme Willie Peyote e Orietta Berti come se nello stesso governo ci fossero lega e Pd. Mi divertitò a fare cose musicali, coinvolgerò anche gli ospiti e tra gli altri ci sarà Enzo Avitabile col quale omaggerò Renato Carosone. E in Caravan Petrol canterà anche Amadeus: questo avverrà mercoledì!