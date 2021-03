Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

Da oggi cambiano colore 7 regioni. Con la firma dell'ordinanza da parte del presidente Solinas, la Sardegna è la prima zona bianca d'Italia. Nel resto del Paese, come sottolinea il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, il marzo di prospetta difficile: contagi in rialzo, scuole chiuse fin dalle elementari anche in zona arancione scuro. E' arrivato intanto il via libera delle Regioni al nuovo Dpcm che sarà n vigore da venerdì al 6 aprile. Draghi lo firmerà oggi o domani. -Si delinea, intanto, il nuovo piano vaccini: una crescita che punta tra 300mila e 500mila somministrazioni al giorno ad aprile, per raggiungere l'obiettivo di 19 milioni di vaccinazioni al mese. La nuova strategia anche alla luce dell'arrivo delle dosi Johnson&Johnson ad aprile: previste 7,3 milioni nel secondo trimestre del 2021.