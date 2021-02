1/15 ©Ansa

In arrivo il vaccino Johnson & Johnson contro il Covid-19. La Food and Drug Administration, l’agenzia federale statunitense che si occupa di farmaci, lo ha approvato dopo aver rilevato una “forte risposta immunitaria”. La principale peculiarità di questo vaccino è che prevede la somministrazione di una sola dose. Verrà prodotto anche in Italia

Covid, via libera degli esperti Fda al vaccino Johnson&Johnson: in arrivo l'autorizzazione