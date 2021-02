Covid, via libera degli esperti dell'Fda al vaccino Johnson&Johnson

La raccomandazione del panel di esperti non è vincolante, ma difficilmente l'autorità si muove in direzione opposta: l'approvazione è attesa entro il weekend. Il vaccino dell'azienda statunitense - che promette 100 milioni di dosi negli Usa entro giugno - sarà il primo a una sola dose a essere autorizzato e può essere conservato a temperature da frigorifero

La commissione di esperti della Food and Drug Administration statunitense ha dato il via libera del vaccino monodose anti-Covid della Johnson&Johnson, raccomandandone l'autorizzazione per l'uso d'emergenza (COVID: AGGIORNAMENTI - SPECIALE). L'autorizzazione è attesa per oggi, 27 febbraio, o comunque entro il weekend: la raccomandazione della commissione di esperti non è vincolante, ma ha ricevuto un consenso unanime e difficilmente l'autorità si muove in direzione opposta. "Siamo estremamente grati" al panel di esperti dell'Fda, è il primo commento, in una nota, dell'azienda farmaceutica. "Riteniamo che il nostro vaccino possa contribuire a cambiare la traiettoria della pandemia. Noi siamo pronti a renderlo disponibile il prima possibile".



Vaccino a una sola dose approfondimento Covid, in arrivo il vaccino di Johnson & Johnson: come funziona Quello di Johnson&Johnson sarà il primo vaccino a una sola dose a essere autorizzato, diversamente dagli altri approvati finora che prevedono due iniezioni. Può essere conservato, inoltre, a temperature da frigorifero, tra i 2 e gli 8 gradi. Il 16 febbraio l'azienda farmaceutica ha chiesto l'autorizzazione anche all'Ema per l'utilizzo del suo vaccino in Europa.

Biden: "È sicuro e pronto per la distribuzione"

Il presidente americano Joe Biden ha sottolineato l'importanza del via libera degli esperti al vaccino di Johnson & Johnson. "È sicuro e pronto per la distribuzione", ha detto il presidente, parlando nel nuovo centro per le immunizzazioni all'NRG Stadium di Houston, in Texas, dove è volato per confortare la popolazione alle prese con i danni della tempesta polare di proporzioni storiche.