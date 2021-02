Covid, in arrivo il vaccino di Johnson & Johnson: come funziona

Dopo i vaccini prodotti e sviluppati da BioNTech / Pfizer, Moderna e AstraZeneca, potrebbe essere presto disponibile anche quello del gruppo Janssen che fa parte della società farmaceutica multinazionale statunitense Johnson & Johnson . A confermarlo l’European Medicines Agency (Ema) che, attraverso un comunicato ufficiale , ha spiegato di aver ricevuto una richiesta formale di autorizzazione condizionale all'immissione in commercio del vaccino (Cma), una procedura di autorizzazione rapida per accelerare l'approvazione di trattamenti e vaccini durante le emergenze di salute pubblica nell'Unione Europea. “Il comitato per i medicinali destinati ad uso umano (CHMP) dell'Ema valuterà il vaccino, noto come ‘ Covid-19 Vaccine Janssen’, secondo un processo accelerato. Il comitato potrebbe emettere un parere entro la metà di marzo 2021, a condizione che i dati dell'azienda sull'efficacia, la sicurezza e la qualità del vaccino siano sufficientemente completi e solidi”, scrivono gli esperti. Ma come funziona esattamente questo vaccino ?

Come funziona il vaccino

Il vaccino di Janssen, si legge nel comunicato dell’Ema, agisce preparando il corpo a difendersi contro la malattia del Covid-19. “È costituito da un altro virus (un adenovirus) che è stato modificato per contenere il gene per la produzione della proteina spike di Sars-CoV-2. Si tratta di una proteina presente sulla superficie del virus stesso e di cui il virus ha bisogno per entrare nelle cellule del corpo”, spiega l’Ema. Una volta somministrato, il vaccino rilascia il gene della proteina spike del virus Sars-CoV-2 nelle cellule del corpo. Le cellule useranno quindi il gene per produrre la proteina spike. Il sistema immunitario del paziente, così, riconoscerà questa proteina come estranea e produrrà anticorpi, attivando le cellule T (globuli bianchi) per attaccarla. “Se, in seguito, il paziente entra in contatto con il virus Sars-CoV-2, il suo sistema immunitario riconoscerà le proteine ​​presenti sul virus e sarà pronto a difendere il corpo da esso”, sottolineano gli esperti, specificando poi anche che “l'adenovirus contenuto nel vaccino non può riprodursi e non causa malattie”.

Una sola dose

“Una sola dose, nessun problema di temperatura di conservazione: a 2/8 gradi è stabile per tre mesi, a -20 gradi per due anni. È stato testato in modo particolare sui malati che avevano altre patologie, tra cui obesità, diabete, tumori, Hiv. Risultato: una copertura del 100% contro il rischio di ospedalizzazione o morte, dell’85% contro le forme gravi di Covid”. Con queste parole, in un’intervista concessa qualche giorno fa al “Corriere della Sera”, Massimo Scaccabarozzi, presidente e ad di Janssen Italia che fa parte del colosso Johnson & Johnson, aveva raccontato le caratteristiche del vaccino prodotto dalla società farmaceutica multinazionale statunitense. Descrivendone anche la parziale efficacia sulle varianti: “Abbiamo testato il vaccino anche in Sudafrica in un periodo in cui la variante era già in circolazione, e la media sull’efficacia in forme da moderate a gravi si è attestata al 66%”, aveva spiegato.