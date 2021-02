Vaccino J&J, l’azienda: “Non serve richiamo e funziona sulle varianti”

A dirlo, in un’intervista concessa al “Corriere della Sera” è Massimo Scaccabarozzi, presidente e ad di Janssen Italia che fa parte del colosso Johnson & Johnson, oltre che presidente di Farmindustria. “Abbiamo testato il vaccino anche in Sudafrica in un periodo in cui la variante era già in circolazione, e la media sull’efficacia in forme da moderate a gravi si è attestata al 66%”, ha poi spiegato

“Una sola dose, nessun problema di temperatura di conservazione: a 2/8 gradi è stabile per tre mesi, a -20 gradi per due anni. È stato testato in modo particolare sui malati che avevano altre patologie, tra cui obesità, diabete, tumori, Hiv. Risultato: una copertura del 100% contro il rischio di ospedalizzazione o morte, dell’85% contro le forme gravi di Covid”. Con queste parole, in un’intervista concessa al “Corriere della Sera”, Massimo Scaccabarozzi, presidente e ad di Janssen Italia che fa parte del colosso Johnson & Johnson, oltre che presidente di Farmindustria, ha raccontato le caratteristiche del siero prodotto dalla società farmaceutica multinazionale statunitense. Descrivendone anche la parziale efficacia sulle varianti: “Abbiamo testato il vaccino anche in Sudafrica in un periodo in cui la variante era già in circolazione, e la media sull’efficacia in forme da moderate a gravi si è attestata al 66%”, ha spiegato.