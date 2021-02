AstraZeneca avrebbe limitata efficacia su variante sudafricana

Il farmaco dell'università di Oxford e dell'azienda anglo-svedese, dai primi studi e test, ha effetti ridotti contro la mutazione del coronavirus emersa in Sudafrica. Ad affermarlo è la stessa multinazionale che ritiene offra solo una relativa protezione contro sintomi non gravi provocati dalla variante. I soggetti esaminati al momento erano giovani adulti in salute

Il vaccino di AstraZeneca e dell'università di Oxford avrebbe effetti ridotti contro la variante sudafricana del coronavirus ( LO SPECIALE VACCINI - LO SPECIALE COVID - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ). Ad affermarlo è stata la stessa azienda anglo svedese che ritiene che il farmaco offra solo una relativa protezione contro sintomi non gravi provocati dalla variante. In un report dal Financial Times sono stati pubblicati i risultati dello studio condotto dall'università del Witwatersrand (Sudafrica) e dall'università di Oxford che mostra come il vaccino abbia modesta efficacia sulla variante ( COSA SAPPIAMO DELLE VARIANTI ).

Non siamo in grado di accertare efficacia in casi gravi

leggi anche

Covid, Moderna: vaccino efficace contro varianti inglese e sudafricana

Un portavoce di AstraZeneca, citato dal Financial Times, ha spiegato che "in questa fase ridotta I/II di test, i primi dati mostrano efficacia limitata contro la malattia in fase moderata provocata dalla variante sudafricana B.1.351". "Ma non siamo stati in grado - ha aggiunto - di accertare la sua efficacia contro casi gravi della malattia e nei casi di ospedalizzazione perché i soggetti esaminati erano giovani adulti in salute".