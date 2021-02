Vaccini Covid, Draghi accelera: più personale, prima la scuola

Prende forma il cambio di passo che il premier incaricato vuole dare alla campagna vaccinale. Previsto più personale per vaccinare gli italiani. Si studia una logistica adeguata in tutto il Paese per una somministrazione più rapida. Priorità ad insegnanti e personale scolastico. Si valuta anche l'ipotesi di una piattaforma digitale e un call center per le prenotazioni e per avere in tempo reale l'andamento delle vaccinazioni