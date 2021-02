Ristori, Bonaccini: "A Draghi chiesto che arrivino a tutti"

A Mario Draghi "abbiamo posto il tema che arrivino i ristori a coloro che ancora non li hanno ricevuti. Non è vero che tutti li hanno ricevuti, cosi' come per la cassa integrazione". Lo afferma Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna, in merito all'incontro odierno col presidente del consiglio incaricato. "Molto è stato fatto, parecchio è stato erogato, però ci sono ancora persone in carne e ossa che non hanno visto ricevere quello che meritano di ricevere", ha ribadito.