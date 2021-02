Governo Draghi: nell’agenda priorità a vaccini, lavoro e scuola

7/11 ©Ansa

SCUOLA - Il futuro governo dovrà "rimodulare il calendario scolastico" dell'anno in corso per recuperare i "numerosi giorni persi", avrebbe detto Draghi ai gruppi parlamentari. Bisogna inoltre lavorare da subito perché a settembre tutte le cattedre siano assegnate e i docenti siano in classe dal primo giorno del nuovo anno scolastico, evitando che ci siano anche quest'anno molte migliaia di cattedre vacanti alla ripresa dopo l'estate