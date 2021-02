11/11 ©Ansa

Nel frattempo, a causa delle dimissioni di Conte dello scorso 26 gennaio, l'attività parlamentare è in standby. 'Sospese' le aule di Camera e Senato, la prossima settimana il lavoro proseguirà in alcune commissioni monopolizzate dalle audizioni per l'esame della proposta di Piano di ripresa e resilienza, funzionale al Recovery plan. Inoltre, alla Camera, ci saranno audizioni per la riforma dell'Irpef alla commissione Finanze, mentre la Affari sociali sentirà il commissario straordinario Arcuri sul piano vaccini