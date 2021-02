3/16 ©Ansa

Nelle ultime ore sembra complicato immaginare un ruolo per i leader dei partiti, anche se Molinari della Lega ha avanzato il nome di Salvini per un ministero. Più probabile una poltrona per alcuni big come Giancarlo Giorgetti, Andrea Orlando, Ettore Rosato o Luigi Di Maio

Consultazioni Draghi, da lunedì 8 febbraio inizia il secondo giro di incontri. CALENDARIO