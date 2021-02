Governo, Lagarde: "Draghi rilancerà l'economia italiana con aiuto Ue"

La presidente della Bce sostiene l'impegno del suo predecessore: "Un'opportunità per l'Italia e per l'Europa. Piena fiducia in lui". E sulla crisi europea dice: "Sarà un anno di ripresa col Pil che salirà del 4%" Condividi:

Mario Draghi saprà "rilanciare l'economia italiana con il sostegno dell'Europa": è la convinzione espressa dalla presidente della Bce, Christine Lagarde, in un'intervista al Journal du Dimanche (LO SPECIALE CRISI DI GOVERNO - IL LIVEBLOG DI OGGI). Il fatto che abbia accettato la sfida "di fare uscire il suo Paese dalla crisi economica e sociale mentre l'Italia è il Paese più colpito dalla pandemia nell'area dell'euro è un'opportunità per l'Italia e un'opportunità per l'Europa", ha osservato Lagarde. "Ho piena fiducia sul fatto che Mario Draghi possa compiere questo compito. Ha tutte le qualità richieste, la competenza, il coraggio, l'umiltà necessaria per riuscire in questa nuova mission: rilanciare l'economia italiana con il sostegno dell'Europa", ha aggiunto.

"Il 2021 sarà un anno di ripresa" leggi anche Consultazioni, calendario del secondo giro di incontri di Draghi Sulle prospettive dell'economia europa "restiamo convinti alla Bce che il 2021 sarà un anno di ripresa", ha detto la numero uno della Bce, "la ripresa economica è stata ritardata ma non abbattuta. È ovviamente attesa con impazienza". "Anticipiamo un'accelerazione intorno a metà anno anche se le incertezze persistono", ha aggiunto, "non siamo al riparo di rischi ancora sconosciuti. Dobbiamo essere lucidi: non ritroveremo prima di metà 2022 i nostri livelli di attività economica pre pandemia".