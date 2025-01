Al via “La seduta è aperta”, il podcast della Camera dei Deputati

Politica

Compie oggi 47 anni Giorgia Meloni, la prima donna a diventare Presidente del Consiglio in Italia : dopo l’affermazione della coalizione di centrodestra alle elezioni politiche del 25 settembre 2022, ha ricevuto da Sergio Mattarella l’incarico di formare un nuovo governo. Dall’inizio della sua carriera fino a Palazzo Chigi, ecco la storia della leader di Fratelli d’Italia

Giorgia Meloni è nata a Roma il 15 gennaio del 1977. Come riporta la biografia sul suo sito personale, ha iniziato a interessarsi di politica fin da giovanissima: nel 1996 ha iniziato la sua militanza in Alleanza Nazionale, diventando responsabile del movimento studentesco del partito. (In foto con Maurizio Gasparri, Gianni Alemanno, Gianfranco Fini e Italo Bocchino)