Giustizia, mercoledì primo voto alla Camera su carriere giudici

Introduzione

Ormai archiviata la Legge di bilancio e la pausa natalizia, in Parlamento si torna a lavorare sulle riforme: alla Camera dei Deputati la maggioranza è pronta a incassare il primo via libera al testo sulla separazione delle carriere della magistratura. Oggi, 7 gennaio, alle 12 scade il termine per presentare gli emendamenti. Domani l'aula comincerà a discuterli. In ballo c’è il primo dei quattro voti richiesti per portare a casa una riforma di stampo costituzionale. La maggioranza ha tutte le intenzioni di approvarla non più tardi della fine del mese, così da ottenere anche il sì del Senato prima della pausa estiva.