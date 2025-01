Introduzione

Chiusa la partita della manovra, il nuovo anno si apre politicamente con una ripresa impegnativa per governo e Parlamento. Giustizia, autonomia e premierato sono le tre riforme su cui la maggioranza spingerà dopo le festività. Ma c’è anche in ballo l'accordo bipartisan per l'elezione dei giudici costituzionali. Ecco il calendario dei lavori.