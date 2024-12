Ultimo giorno di Atreju, atteso l'intervento di Giorgia Meloni

Oltre alla premier, saliranno sul palco gli altri leader del Centrodestra (Salvini, Tajani e Lupi). In mattinata, l'incontro con l'ex premier polacco Morawiecki. Ieri ospiti il presidente argentino Milei ("La destra sia una legione romana") e il leader del M5s Conte ("Non siamo lo junior partner del Pd")

Oggi si conclude Atreju , la kermesse di Fratelli d'Italia che si tiene ogni anno a Roma. In mattinata, sul palco nell'area del Circo Massimo, previsto l'intervento dell'ex premier polacco Mateusz Morawiecki. Verso le 11.30 tocca invece ai leader del Centrodestra Matteo Salvini (Lega), Antonio Tajani (Forza Italia) e Maurizio Lupi (Noi Moderati). In chiusura, poco dopo mezzogiorno, il discorso finale della premier Giorgia Meloni.

La giornata di ieri con Milei e Conte

Nella giornata di ieri, è salito sul palco il presidente argentino Javier Milei, ricevuto con un'ovazione. "Lui sta portando avanti una rivoluzione culturale e come noi crede che la politica fatta di sussidi porta verso il baratro, e come noi crede che il lavoro è l'unico antidoto contro la povertà", ha detto Meloni invitando la platea a un forte applauso. Il leader ultraliberista ha chiarito fin dalle sue prime parole che quello della battaglia culturale era lo scopo principale della sua presenza a Roma. Milei ha infatti illustrato una sorta di decalogo politico della lotta contro le idee del socialismo e del "virus woke" che "ancora predominano nella politica e nelle istituzioni occidentali. La destra deve lottare unita come una falange di opliti o come una legione romana, dove nessuno rompe la formazione", ha detto l'argentino.

Conte: "M5s non è junior partner del Pd"

Fra gli ospiti di ieri c'era anche il leader del M5s Giuseppe Conte. "Conosco le regole di ingaggio ma sentitevi liberi, è giusto che possiate manifestare anche il dissenso", ha detto alla platea a inizio intervento. "Io non ho sfidato Beppe Grillo, lui ha sfidato la comunità", ha detto il pentastellato. "Se l'esito della costituente fosse stato opposto certo che mi sarei ritirato, non potevo rimanere lì. Non ha vinto Conte, ha vinto la base", ha aggiunto riferendosi al voto per l'eliminazione della figura del garante. Poi, sul campo largo: "Noi ci siamo definiti progressisti indipendenti. Vuol dire avere una visione diversa da quella destra e lavorare per costruire una alternativa di governo". Ma, ha precisato, il M5s "non sarà mai il cespuglio o lo junior partner di nessuno". Un messaggio al Pd.