Lega lombarda, verso Romeo segretario. Fontana: problema del Nord c'è

A Milano il congresso regionale del Carroccio, il primo dal 2015. Si va verso l'elezione del senatore Massimiliano Romeo a nuovo segretario. Diversi i politici saliti sul palco, come il presidente della Lombardia: “Ci sono tante cose che vanno bene, ma anche altre che non vanno bene. Il problema del Nord c'è”. “Il capo va rispettato”, ha dichiarato invece Giorgetti. Calderoli sull’autonomia: “Strada in salita ma non mollo”. Presente anche il leader Salvini: “La scelta di un movimento nazionale per la Lega è giusta”

È in corso a Milano il congresso della Lega lombarda, il primo dal 2015. Si va verso l'elezione del senatore Massimiliano Romeo a nuovo segretario. Romeo, capogruppo a Palazzo Madama, è l'unico candidato in campo dopo i ritiri del coordinatore dei giovani Luca Toccalini e dell'ex parlamentare bergamasco Cristian Invernizzi. Diversi i politici saliti sul palco, come il presidente della Lombardia Attilio Fontana. “Ci sono tante cose che vanno bene, ma anche altre che non vanno bene. Il problema del Nord c'è”, ha detto Fontana. “Il capo va rispettato”, ha dichiarato invece il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Presente anche il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini.

Salvini: “Non nomino capogruppo qualcuno di cui non ho stima”

A margine del congresso, Salvini su Romeo ha dichiarato: "Con Romeo abbiamo lavorato per trent'anni insieme, eravamo responsabili dei giovani insieme, abbiamo attaccato manifesti insieme e l'ho nominato capogruppo in Senato due anni fa. Non nomino capogruppo in Senato qualcuno di cui non ho stima. Penso che Romeo, con una squadra che coinvolga tutti i territori, potrà fare un grande lavoro ". Ai giornalisti che chiedevano se continuerà a fare il capogruppo in Senato, il vicepremier ha risposto: "Non lo so, una cosa alla volta, ne parleremo dopo". Secondo Salvini, "c'è un congresso unitario con una squadra compatta. In Lombardia siamo 220 sindaci, più di mille amministratori locali, c'è il movimento in crescita. Quindi è una giornata che guarda al futuro. Ci sono ancora tante cose da fare in Regione e al governo e poi c'è l'obiettivo" delle elezioni comunali a Milano. “Chiederò di essere sempre più presenti, sempre più attenti, sempre più compatti e da milanese di pensare già ora per allora alla squadra, al programma e al candidato migliore dopo Pisapia e Sala per rilanciare Milano", ha aggiunto.

"La scelta di un movimento nazionale per la Lega è giusta"

"La scelta di un movimento nazionale per la Lega è giusta per il Paese ed è utile per la Lombardia. Altrimenti faremo la correntina di altri partiti nazionali o il dopo-lavoro di quelli che vengono a parlare di Nord a chi per il Nord rischia la galera", ha poi ribadito Salvini dal palco. "Il 2025 sarà un anno di costruzione col congresso federale e sono già adesso in modalità riflessione a 360 gradi su tutto - ha aggiunto -. Su questa scelta non torno indietro, poi i modi, i colori e simboli si possono adeguare, anche se Alberto da Giussano lì rimane finché campo così come il nome 'Lega'". Secondo Salvini, "la cosa che più danneggia la Lega sono le polemiche e il rumore di fondo che arriva da dentro".

“Vogliamo tornare a essere primo partito”

"Non siamo il primo partito in questo momento e abbiamo l'ambizione di tornare a esserlo, farò di tutto per tornare a esserlo, con tutto il rispetto per Meloni con cui sto lavorando bene. Qui c'è il movimento più forte della politica italiana. Dobbiamo avere l'ambizione di essere il primo movimento politico in Lombardia e in Italia"”, ha detto Salvini durante il congresso della Lega lombarda. "Non ci siamo mai montati la testa e non ci siamo mai nemmeno abbattuti", ha aggiunto, sottolineando che al congresso regionale della Lega "c'è il bello della Lombardia con rispetto degli altri che provano a scopiazzare ma non ci riescono". Poi ha aggiunto: "Il confronto interno in sezione è sacro e sacrosanto, utile e positivo. Quando non si fa più confronto interno e si va a sp******re un altro militante sui giornali, non è più confronto interno ma mancanza di rispetto per il sacrificio dei militanti. Quella è un'altra roba. Siamo sotto attacco e quando sei attaccato l'unica cosa che non puoi permetterti di fare è litigare nel tuo accampamento".

Gli altri temi

Salvini dal palco ha parlato anche di altri temi. “Se uno vuole mangiarsi sottocosto Bpm, chiudendo gli sportelli e licenziando i dipendenti per poi magari portare il fatturato all'estero, non lo fa con il consenso della Lega. A noi servono più banche sul territorio, non meno", ha detto. Ancora: "Ho proposto al tavolo di centrodestra di spostare le Regionali di autunno 2025 in primavera 2026. E mi sembrerebbe giusto che Luca Zaia potesse accendere la fiaccola olimpica nel 2026. Le Olimpiadi le ha volute solo la Lega, con 3 miliardi di spettatori che guarderanno le montagne lombarde e venete. Chi ha portato a casa le Olimpiadi? La Lega. E lo abbiamo fatto al governo coi 5Stelle. Vi lascio immaginare le discussioni notturne con Di Maio e a spiegare a Toninelli dove era Livigno, lui pensava di arrivarci in monopattino…".