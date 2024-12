Atreju, botta e risposta Schlein-FdI dopo battuta su Meloni

"Ad Atreju va in scena il favoloso mondo di Meloni, con trovate propagandistiche che raccontano che il Paese va a gonfie vele. Ma esiste la realtà vera, testarda nei numeri e nella vita quotidiana degli italiani". Sono le parole della segretaria del Pd Elly Schlein, pronunciate all'assemblea dem in corso di svolgimento a Roma e che hanno subito alzato un polverone tra maggioranza e opposizione (VIDEO). "Non siamo nel regno di fantasia", ha aggiunto Schlein, "più che il mondo di Atreju qua è il dilagare del vostro nulla". A stretto giro è arrivata la replica di Fratelli d'Italia, con un post su X che ha preso di mira la segretaria dem. "Il tuo mondo patinato, invece, è già crollato", si legge sul profilo di FdI, accanto a un meme che ritrae Schlein con un microfono in mano e in un fumetto la sua battuta, ispirata al celebre film. "E comunque quello di Amelie è un mondo favoloso, non fatato", puntualizza FdI. A dire il vero, però, la citazione riportata dal palco da Schlein dell'iconico film di Jean-Pierre Jeunet non conteneva errori.